Governador Fábio Mitidieri lança o Programa CNH Caminhoneiro 2025 no município de Irabaiana

O governador Fábio Mitidieri está em Itabaiana para lançar mais uma grande iniciativa de inclusão produtiva e geração de emprego: o Programa CNH Caminhoneiro 2025.

Com vagas para até 1.000 motoristas por ano, o programa garante formação, qualificação e habilitação totalmente gratuitas para as categorias C e E, eliminando todas as taxas — exames médicos e psicológicos, cursos teórico e prático, além das provas finais.

A prioridade será para trabalhadores de baixa renda, mulheres, famílias com dependentes, profissionais já atuantes em transporte e moradores de municípios com menor IDH. Esse é um passo importante para fortalecer a segurança nas estradas, valorizar a mão de obra local e ampliar a empregabilidade no setor de transporte e logística, um dos motores da economia sergipana.

Com o CNH Caminhoneiro 2025, Sergipe abre caminhos para o futuro, garantindo dignidade, renda e desenvolvimento para milhares de famílias.