Governador Mitidieri  anuncia concurso da Saúde com cerca de 900 vagas

O governador Fábio Mitidieri confirmou nesta terça-feira, 14, mais um concurso na atual gestão: o da Saúde. Ao lado dos secretários de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, e da Administração, Lucivanda Rodrigues, o chefe do Executivo estadual anunciou o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) como banca organizadora, e informou que o edital deverá ser lançado ainda neste mês de janeiro. Serão 878 vagas ofertadas em diversas especialidades.

“É o maior concurso da Saúde já realizado. Você que quer ser servidor do Estado na área, já comece a se preparar. Até o fim de janeiro, teremos o edital publicado”, afirmou Fábio.

As 878 vagas estarão divididas nos seguintes cargos: 627 para médico, 80 para enfermeiro, 72 para técnico em enfermagem, 25 para cirurgião dentista, 20 para assistente social, 13 para técnico em radiologia e 12 para psicólogo. Também estarão disponíveis nove vagas para fisioterapeuta, cinco para biólogo, três para os postos de farmacêutico bioquímico, fonoaudiólogo, nutricionista e terapeuta ocupacional, e outras duas para a função de farmacêutico.

Na ocasião, o secretário Cláudio Mitidieri destacou a importância de voltar a realizar o concurso para a área da Saúde, contemplando as mais variadas especialidades. Segundo ele, este será o maior concurso da história da pasta. “É um concurso importante, porque há muitos anos que não há concurso na Saúde. Talvez seja o maior concurso público na Secretaria de Saúde da história, com quase 900 vagas e diversas especialidades, médico, enfermeiro, psicólogo, auxiliar de enfermagem, entre outros postos. Divulgando a banca, a gente já cria uma expectativa para a publicação do edital ainda no final desse mês”, ressaltou.

O concurso da Saúde deriva dos Projetos de Lei nº 478/2024 e nº 475/2024, aprovados pela Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) em dezembro de 2024, que viabilizaram a publicação do edital. As medidas geraram modificações nos Planos de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCVs) para os servidores da saúde, incluindo os novos concursados, estabelecendo ajustes nas tabelas de vencimento básico dos grupos ocupacionais da administração pública estadual.

A iniciativa reafirma o compromisso do Governo de Sergipe com a estruturação das carreiras e a valorização dos servidores públicos, passo essencial para a realização de novos certames. “Tudo está ficando pronto para mais um concurso histórico do Estado. São diversas áreas contempladas, e para quem quer fazer o concurso, a hora é agora. Essas medidas buscam, em primeiro lugar, estruturar melhor as carreiras e garantir a realização de concursos indispensáveis”, pontuou a secretária da Administração, Lucivanda Rodrigues.

Concursos

Atualmente o Governo de Sergipe administra 20 concursos públicos, com 585 novos servidores nomeados. Sob a atual gestão, foram homologados sete concursos, além de nove que estão em andamento e outros quatro que estão em vigência (da gestão passada, com possibilidade de novas convocações).

Foto: Reinaldo Moura