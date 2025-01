GOVERNADOR MITIDIERI PARTICIPA DA ENTREGA DO TÍTULO DE CIDADÃO SERGIPANO AO VICE-PRESIDENTE DO STJ

O governador Fábio Mitidieri participou nesta sexta-feira, 17, da entrega do título de cidadão sergipano ao vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Luis Felipe Salomão. A solenidade aconteceu durante a mesa de encerramento do ‘Conversa com o Judiciário’, evento realizado pela Revista Justiça & Cidadania, ocorrido no Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE).

Na oportunidade, Fábio discursou e exaltou o legado do ministro, endossando a entrega do título de cidadão sergipano. “O ministro Salomão é uma referência quando se fala de Justiça neste país. Eu dizia que ele já era sergipano de fato, mas agora é de direito, porque já tem o hábito de nos visitar, com um legado de serviços prestados à sociedade, e agora é mais um sergipano para nos honrar. Fico muito feliz por esse dia com uma belíssima homenagem, muito justa para alguém que fez da sua vida um legado de trabalho e honradez. Agora ele faz parte desse pequeno gigante estado de Sergipe”, afirmou.

Natural de Salvador (BA), Luis Felipe Salomão construiu a maior parte da sua carreira acadêmica e profissional no Rio de Janeiro (RJ) e se tornou um dos mais ilustres representantes da magistratura nacional, exercendo funções de destaque nos principais tribunais do Brasil. “O sentimento sem dúvida alguma é de gratidão. Já vim para cá algumas vezes, e desenvolvemos um trabalho. Fico honrado em destacar isso como cidadão sergipano. Sergipe é o menor estado em território, mas um gigante em sua história de coragem e destaque. Essa cidadania terá lugar de destaque no meu currículo e no meu coração”, destacou o magistrado.

A propositura do título de cidadão sergipano ao ministro Salomão foi de autoria do deputado estadual Marcelo Sobral e aprovada na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese). O parlamentar esteve presente e ressaltou a importância do homenageado. “Além de todo o currículo, o ministro tem um grande histórico de ações sociais, imprimindo ao Judiciário um novo significado, fortalecendo e até ultrapassando o seu papel. Sinta-se abraçado por sua nova família”, colocou.

Evento

O vice-presidente do STJ também esteve presente em Aracaju para ministrar uma palestra na mesa de encerramento do ‘Conversa com o Judiciário’, evento que tem objetivo de aproximar a magistratura da sociedade com temas jurídicos de alta relevância. Na oportunidade, ele debateu a atualização do Código Civil, com foco em magistrados, advogados, estudantes de direito e demais interessados.

O presidente do TJSE, desembargador Ricardo Múcio, esteve presente e relembrou a importância do trabalho do ministro, somado à ação do Governo do Estado, na resolução do pagamento de precatórios. “O senhor veio a Sergipe há dois anos como corregedor nacional do CNJ, e elogiou o estado, mas destacou a questão dos precatórios. Tínhamos R$ 573 milhões que não conseguiam ser pagos. Mas a equipe do CNJ [Conselho Nacional de Justiça] se colocou à disposição, e com o apoio de vocês, somado à gestão do governador Fábio Mitidieri, hoje Sergipe não deve nada em precatórios. Isso ajudou quase 13 mil famílias no estado. Suas decisões e sua forma de administrar trouxeram benefícios para Sergipe”, ressaltou.

Foto: Arthur Soares