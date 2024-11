Governador participa da abertura oficial do Ironman 70.3 em Aracaju

O Governo de Sergipe participou nesta quinta-feira, 21, da abertura oficial do Ironman Village, iniciando a agenda de atividades do Ironman 70.3, que acontece neste domingo, 24, em Aracaju.

O evento na Praça de Eventos da Orla de Atalaia contou com a presença do governador Fábio Mitidieri. Sergipe irá receber pela primeira vez a prova, uma das mais importantes e prestigiadas do triatlo no mundo, e a gestão estadual tem atuado como apoiadora da competição.

O chefe do Executivo estadual esteve na abertura oficial com o ato simbólico do corte da fita, e exaltou a realização da prova no estado, por meio da parceria com a Prefeitura de Aracaju e a organização do Ironman. “Aracaju hoje é a capital do triatlo, a capital do Ironman. É motivo de muito orgulho para nós, sendo um evento internacional que atrai os olhares do mundo. Todos estão de parabéns nessa parceria. Esperamos que até domingo tenhamos dias de muita alegria, em um grande evento lotando a cidade com atletas, suas equipes e turistas”, disse ele.

O Village é um espaço oficial do Ironman montado na Praça de Eventos da Orla, aumentando a interação entre atletas, público e organização. Ele ficará aberto até o domingo, e lá serão feitas entregas de kits, revisões de equipamentos e plantões de dúvidas sobre o Congresso Técnico com os diretores de prova. Esta é apenas uma parte da estrutura montada aos 1.150 atletas de 12 países que irão desembarcar na capital sergipana.

“É um evento internacional, com 12 países participando de uma competição que mexe com toda a nossa economia, pelo volume de pessoas que participam entre atletas, dirigentes, treinadores, acompanhantes e turistas. Isso mostra a força do evento e o orgulho que é pra nós, recebendo a competição em Sergipe”, acrescentou Fábio Mitidieri.

O Governo do Estado está com um estande no Ironman Village, divulgando pontos turísticos e com vendedores comercializando produtos que representam nossa cultura. A artesã Regiane dos Santos viajou de Laranjeiras até Aracaju para expor seus produtos, e está com muita expectativa. “É uma porta que se abre para nós, expondo nosso trabalho para aracajuanos e turistas. É muito importante ter o governo trabalhando nisso e dando o suporte. A expectativa é a melhor possível para ganhar uma renda extra”, afirmou.

Apoio e organização

O Ironman 70.3 será realizado no dia 24, com um percurso de 1,9 quilômetros de natação, 90 quilômetros de ciclismo e 21,1 quilômetros de corrida. A principal prova de triatlo da América Latina terá a participação de atletas de 12 países, movimentando a economia local e fortalecendo a cidade e o estado como pólos da prática e do turismo esportivo.

O Governo do Estado, em conjunto com a Prefeitura de Aracaju, atua na logística e na infraestrutura do Ironman. Serão mais de 500 profissionais das forças de segurança e trânsito, entre policiais militares, bombeiros, tripulantes da marinha, agentes de trânsito e guardas municipais. Toda uma operação de trânsito foi planejada para garantir a segurança e minimizar os impactos na mobilidade urbana.

Além disso, o apoio aos atletas se dá em diversas frentes com a presença da gestão estadual. Na parte da saúde, por exemplo, o Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse) estará com duas UTIs e ambulâncias de prontidão para receber casos de alta complexidade que possam acometer atletas ou o público presente. Já no turismo, foram preparadas ações de recepção no Aeroporto Internacional de Aracaju – Santa Maria até a sexta-feira, 22, promovendo integração entre esporte, turismo e cultura local aos atletas que chegam ao estado.

Para provas desta magnitude, tal apoio é imprescindível na realização. Foi o que destacou o coordenador local do Ironman 70.3 Sergipe, Wellington Coutinho, exaltando positivamente a parceria com o governo para promover um grande evento na capital sergipana. “Esse apoio da gestão é o ponto principal. Agradeço ao Governo do Estado, à Prefeitura de Aracaju e às empresas sergipanas que estiveram conosco. Estamos com a rede hoteleira lotada, em um público que traz dinheiro para a cidade. Vamos fazer um percurso com 90% dentro da cidade, e para isso é preciso ter o apoio de todos. Isso está sendo fundamental para nós”, pontuou.

