Governador participa da  posse do novo defensor público-geral

O governador Fábio Mitidieri esteve presente nesta quinta-feira, 24, na posse do defensor público José Leó de Carvalho Neto como novo defensor público-geral do Estado de Sergipe. A solenidade ocorreu na sede do Ministério Público de Sergipe (MPSE), em Aracaju. Leó Neto foi eleito por unanimidade pelos membros da instituição, e pela terceira vez irá comandar a Defensoria Pública de Sergipe.

Leó Neto substitui no cargo o Dr. Vinícius Menezes Barreto. A cerimônia de posse contou com a presença de diversas autoridades estaduais. Além do governador, estiveram presentes representando o governo a primeira-dama e secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri; e o deputado estadual Jorginho Araujo, em nome da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese).

Mitideri ressaltou o trabalho exercido por Vinícius Menezes como defensor público-geral e desejou sucesso a Leó em seu mandato. “Primeiro parabenizei o Dr. Vinícius, que encerra o seu ciclo como defensor-geral. Agora chega o Dr. Leó pela terceira vez. Podemos dizer que é um tricampeão. Ele é experiente, tem um grande currículo e vai fazer um grande trabalho pela defensoria, como já fez em outras oportunidades. Espero que a gente possa estreitar cada vez mais essa relação do Governo do Estado com a defensoria do povo, porque quem ganha com isso é a sociedade”, afirmou.

A Defensoria Pública do Estado de Sergipe foi criada em 1994 e é destinada a garantir o acesso à justiça e defesa dos direitos dos cidadãos, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade. A atuação abrange diversas áreas do Direito, oferecendo assistência jurídica integral e gratuita em processos cíveis, criminais, de família, entre outros. Atualmente, 115 defensores compõem o quadro do órgão.

Ao longo dos anos, a Defensoria Pública de Sergipe ampliou sua atuação, adaptando-se às necessidades da população e às mudanças sociais. Parceiro do Governo do Estado, o órgão está presente em diversas ações, como o ‘Sergipe é aqui’, oferecendo serviços gratuitos à sociedade.

Em seu discurso de posse, Leó Neto reforçou a união entre ambas as partes. “A presença do governador e da primeira-dama demonstra a deferência pela Defensoria Pública, cumprindo a sua palavra. Nós somos parceiros em diversas áreas. No ‘Sergipe é aqui’, a defensoria está sempre junto ao governo. O governador está sempre nos recebendo, desde os tempos de deputado federal, para discutir as nossas pautas. Muito obrigado a vocês por estarem conosco”, disse o novo defensor público-geral

Currículo

Leó Neto é aracajuano e ocupava anteriormente o cargo de corregedor-geral. Ele foi professor e coordenador do curso de Direito da Universidade Tiradentes (Unit), e atuou na área criminal pelas comarcas de Itabaiana, São Cristóvão, e na 4ª Vara Criminal de Aracaju. O defensor público é titular da 2ª Defensoria Criminal da Comarca da capital, e membro do Núcleo de Flagrante Delito e Acompanhamento a Presos Provisórios.

Foi também membro do Conselho Superior da Defensoria Pública por dois mandatos, e defensor público auxiliar no gabinete durante a gestão do defensor público-geral Jesus Jairo Lacerda. Além disso, ocupou o cargo de subdefensor-geral no biênio 2016/2018. Ele foi o primeiro defensor público-geral escolhido por meio de votação eletrônica, sendo reeleito à época por unanimidade.

Foto: Reinaldo Moura