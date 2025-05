Governador participa de ação da Seasic pelo combate à exploração sexual de crianças e adolescentes

O governador Fábio Mitidieri, ao lado da primeira-dama e secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), Érica Mitidieri, participou, nesta sexta-feira, 23, da mobilização, organizada pela pasta, no Centro de Aracaju, para sensibilizar a sociedade sobre a importância da prevenção e do enfrentamento às diversas formas de violência sexual contra o público infantojuvenil.

Com o lema “Faça Bonito. Proteja nossas crianças e adolescentes”, o ato alusivo ao 18 de Maio – Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, reuniu estudantes e representantes de órgãos municipais, estaduais, federais e conselhos tutelares de todo o estado em uma caminhada pelas ruas da região central da capital sergipana, tendo a Praça Fausto Cardoso como ponto de partida.

Fábio reforça a importância de iniciativas que alertem a sociedade sobre a responsabilidade conjunta do cuidado e proteção das crianças e jovens. “O Governo do Estado, em parceria com os conselhos tutelares, com políticas públicas e ações permanentes, tem avançado no combate à violência infantojuvenil. Sergipe é o estado mais seguro do Nordeste e um dos mais seguros do Brasil, mas precisamos continuar trabalhando para fortalecer a nossa sociedade e cuidar dos nossos pequenos. Hoje é um dia de luta, no qual relembramos os direitos das nossas crianças e adolescentes”, defende.

Para a secretária Érica Mitidieri, é preciso que todos estejam atentos aos sinais que as crianças demonstram quando sofrem algum tipo de abuso. “Esse é um movimento nacional, que trouxemos, também, ao nosso estado, com participação dos entes envolvidos no combate a esse tipo de violência em Sergipe, para que, de forma coletiva, possamos efetivamente mostrar a importância da denúncia, acolhimento e cuidado dessas crianças e adolescentes. Precisamos nos somar e estarmos atentos para que nossas crianças tenham a possibilidade de viver uma infância segura e ter um futuro. Por isso, disque 100, denuncie e faça a diferença na vida de uma criança”, alerta.

Aluna do Centro de Excelência Atheneu Sergipense, Izadora Santana, 15 anos, pontua que a mobilização também ajuda os jovens a se informarem sobre como buscar proteção em casos de violência. “Acho importante para entendermos a forma que podemos nos proteger contra este ato, saber para onde ligar, onde recorrer se algo acontecer, já que é algo que acontece muito no Brasil e no mundo. E é importante, ainda, para as pessoas saberem sobre a importância de nos ajudar, caso algo assim ocorra”, defende.

Campanha

A caminhada faz parte da campanha nacional que completa 25 anos, em 2025, e simboliza o compromisso do Governo de Sergipe com a proteção integral de crianças e adolescentes. O ‘18 de Maio’ é um chamado à ação e à construção de uma cultura de cuidado e respeito, reforçando que proteger crianças e adolescentes é dever da família, da sociedade e do Estado.

