Governador participa do lançamento da programação do Pré-Caju

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, marcou presença no lançamento do Pré-Caju 2023, a maior prévia carnavalesca do Brasil. O evento, que reuniu personalidades públicas, artistas e profissionais da imprensa, teve sua programação apresentada nesta sexta-feira, 19, em um café da manhã realizado em um hotel na Orla da Atalaia.

Idealizado pelo vereador de Aracaju e empresário Fabiano Oliveira, o Pré-Caju 2023 promete ser uma festa memorável, com duração de três dias, iniciando em 3 e encerrando em 5 de novembro. Esta edição contará com mais de 30 atrações, entre artistas sergipanos e nacionais, que se apresentarão nos blocos carnavalescos, percorrendo o trecho que vai da Praia da Cinelândia até o farol da Orla da Atalaia. Além disso, os foliões poderão desfrutar de shows no Camarote Aju e saborear a tradicional feijoada do Pré-Caju, que acontecerá no final de semana que antecede o evento. Uma novidade deste ano é o Pré-Caju Kids, que será realizado em 29 de outubro, oferecendo às crianças a oportunidade de se divertirem no clima carnavalesco.

Prestigiando o lançamento, o governador Fábio Mitidieri destacou a importância da união entre o Governo do Estado, a Prefeitura de Aracaju e a iniciativa privada para a realização deste evento, já consagrado na capital, e que tem obtido sucesso ao longo dos anos. Segundo ele, essa parceria é fundamental para garantir o êxito de um evento tão significativo.

“Muito mais que entretenimento, o Pré-Caju mora no coração do povo e tem marcado várias gerações de sergipanos e aracajuanos. Todo mundo tem uma história boa para contar sobre o Pré-Caju. Essa festa não só traz alegria, mas também gera empregos, renda e impulsiona o turismo, atraindo pessoas de todo o país para participar desse grandioso evento. É uma parceria público-privada que traz benefícios para todos. Junto com o meu prefeito Edvaldo, estamos comprometidos em assegurar que o Pré-Caju continue a ser realizado, por isso, podem contar com nosso apoio e esforços, porque essa festa não deixará de existir”, ressaltou Fábio.

Divulgação

O governador também elogiou a iniciativa de Fabiano em divulgar a festa com antecedência, permitindo que o setor turístico se organize e venda seus pacotes, além de possibilitar ao governo incluir a divulgação do evento em suas ações. Ele ressaltou ainda que a programação do Pré-Caju será inserido no site de divulgação do Calendário de Eventos de Sergipe, assegurando sua visibilidade e reconhecimento.

“O Pré-Caju é um patrimônio do povo de Aracaju, é o maior carnaval fora de época do Brasil. Quero parabenizar Fabiano Oliveira por estar sempre à frente, conduzindo com maestria esse evento que proporciona alegria e impulsiona nossa economia, gerando emprego e renda para salões de beleza, restaurantes, bares, supermercados e tantos outros setores. É um acontecimento que enche nossa capital de turistas, movimentando toda a região. Essa celebração movimenta 70 setores da cadeia produtiva, impulsionando nossa economia de forma abrangente. Os supermercados estão cheios, os bares movimentados, os cabeleireiros e costureiras trabalhando incansavelmente. A cidade respira o Pré-Caju, oferecendo emprego ao nosso povo e muita festa e alegria.”

Parceria

Fabiano Oliveira reforçou a importância da parceria entre o estado e o município, expressando sua gratidão ao governador Fábio Mitidieri e ao prefeito da capital, Edvaldo Nogueira, pela colaboração para tornar o Pré-Caju uma realidade.

“Nosso Pré-Caju é uma marca de domínio público, um verdadeiro patrimônio nacional que está presente em nosso estado há 24 anos. Neste ano, prometemos trazer muitas novidades e, para isso, é fundamental poder contar com essa parceria público-privada do Governo de Sergipe e da Prefeitura de Aracaju, que nos oferecem todo o apoio logístico necessário para realizar a maior prévia carnavalesca do Brasil. Será um final de semana dedicado a impulsionar nosso turismo, fortalecer nossa cadeia produtiva, gerando mais empregos. Aracaju é, indiscutivelmente, o melhor destino turístico do Brasil. Com essa festa, colocaremos Sergipe no calendário de eventos nacionais, reforçando ainda mais nossa posição como um destino de destaque”, disse.

Ele também destacou as grandes festas juninas que estão sendo preparadas pelo governos estadual e municipal para celebrar o São João sergipano. “Serão 30 dias de programação com muitas atrações, promovidas pelo Governo de Sergipe, além do tradicional Forró Caju realizado pela prefeitura, também com muitas atrações. Essas festividades culturais são de extrema importância e merecem ser valorizadas e apreciadas, pois não apenas enriquecem nossa cultura, mas também impulsionam a economia do estado”.

Ao assinar o documento que autoriza o uso do solo da Orla da Atalaia para que o Pré-Caju aconteça, o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, realçou que a festa já é parte da capital e, que, assim como na edição anterior, a prefeitura se somará à organização do evento, assegurando todo o apoio logístico necessário. “Somos parceiros do Pré-Caju e renovamos o nosso compromisso com o trade turístico, com os órgãos fiscalizadores e com a população, pois o decreto organiza essa linda festa, que invade a cidade, que movimenta a nossa economia e traz alegria. Realizamos uma grande edição no ano passado, que marcou a retomada do Pré-Caju, após anos sem acontecer, e com toda certeza, repetiremos o sucesso, colocando a nossa capital, mais uma vez, no topo das cidades com as maiores micaretas do país. É uma festa para todas as idades e que aquece a nossa economia, gerando emprego, renda, turismo e desenvolvimento”, afirmou o prefeito.

Setores mobilizados

Além de sua importância cultural para Sergipe, o Pré-Caju desempenha um papel fundamental na economia do estado. Com uma média de 300 mil pessoas por noite, a festa mobiliza aproximadamente 70 setores da economia sergipana, gerando cerca de 20 mil empregos diretos e indiretos.

Essa prévia carnavalesca também demonstra o potencial de Sergipe como um dos principais destinos turísticos durante o período pré-carnaval, reafirmando-se como uma das festas mais consolidadas, aguardadas e prestigiadas do país.

Dentre os diversos segmentos envolvidos no evento, destacam-se artistas, hotéis, táxis, bares e restaurantes, costureiras, salões de beleza, supermercados, gráficas, equipes de segurança, aeroportos, locadoras de veículos, postos de combustíveis, decoradores, delicatesses, buffets, empresas de outdoor, entre outros.

Foto: César de Oliveira