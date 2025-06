Governador prestigia inauguração Supermercado em Aracaju e evidencia geração de emprego e renda

O governador Fábio Mitidieri participou nesta quinta-feira, 5, da inauguração da unidade dos Supermercados Bombom em Aracaju, na avenida Pedro Valadares (local do antigo ‘Bomprecinho’). A chegada do novo empreendimento, que está gerando 120 empregos diretos desde o início, reforça o momento positivo vivido pela economia sergipana, e promete impulsionar a geração de emprego e renda na capital.

Fábio Mitidieri exaltou a chegada do Grupo Bombom a Aracaju. “Essa rede surgiu em 1989, e vê-la chegando a Aracaju é muito bom. Desejo todo sucesso. São 120 funcionários aqui, sendo contratados e trabalhando, gerando mais emprego e oportunidade no nosso estado. Espero que possa continuar expandindo gerando mais oportunidades. O grupo Bombom é um gigante sergipano, que está buscando a sua expansão, e que eles possam ir crescendo e expandindo mais”, afirma.

O Grupo Bombom é um conglomerado empresarial fundado no município de Estância em 1989 e entrou no segmento alimentício em 1992. Ao longo desses anos, consolidou-se como um dos pilares do varejo estadual, sendo que, atualmente, possui seis frentes interligadas: Supermercado Bombom, Farmácia Bombom, Restaurante Bombom, Loterias Bombom, padaria própria, e unidade ‘Bombom’ de utilidades, eletroportáteis, presentes e artigos para o lar.

Com mais de 500 colaboradores, o Grupo Bombom figura entre os maiores empregadores do setor varejista em Sergipe, priorizando a contratação de profissionais locais. A unidade em Aracaju representa uma inflexão estratégica do grupo que, agora, passa a integrar o circuito comercial da capital com uma unidade de alto padrão, posicionada em área nobre da cidade, como ressalta o proprietário do grupo, Helvécio Sousa. “É uma felicidade muito grande chegar em Aracaju. O grupo Bombom é de Estância e tivemos essa coragem de vir para cá. Estou muito satisfeito, fomos muito bem recebidos, e não iremos decepcionar os aracajuanos”, enfatiza.

A chegada do Grupo Bombom contou com apoio direto do Governo do Estado. Além de todas as discussões envolvendo logística, a Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem) atuou por meio dos programas Qualifica Sergipe e Primeiro Emprego, capacitando sergipanos para atuarem e já estarem empregados desde o início da atuação da nova loja.

O secretário da Seteem, Jorge Teles, ressalta que a chegada do grupo a Aracaju é uma grande oportunidade. “Esta é uma grande loja, gerando mais oportunidade de emprego e renda para o sergipano, e uma grande parceira do programa Primeiro Emprego. Já formamos muitas turmas de jovens que foram treinados dentro da empresa Bombom, e que já estão trabalhando. É de grande alegria ter um parceiro dessa natureza em expansão, investindo no estado de Sergipe, acreditando nesse momento econômico. Quem ganha com isso é o sergipano”, frisa.

Helvécio Sousa reforçou a importância do trabalho da gestão na chegada do grupo a Aracaju. “Tivemos total apoio do Governo do Estado. A gestão nos apoiou, é parceira nossa no que for preciso, sempre presente nas nossas ações. A Secretaria do Trabalho esteve diretamente conosco, intermediando contratações de forma fundamental”, relata.

Geração de emprego e renda

A nova unidade do Bombom, chegando à capital sergipana, é mais um reflexo do momento de expansão econômica em Sergipe, com alta em diversos setores. Desde 2024, o estado possui um cenário econômico positivo, com avanços expressivos em diferentes áreas, como serviços, comércio varejista, produção agropecuária e renda do trabalho. Os dados apontam para um ciclo virtuoso de crescimento, impulsionado por estratégias do Governo de Sergipe que reforçam a arrecadação, ampliam investimentos e estimulam a geração de emprego e renda.

Neste sentido, o próprio setor de serviços é destaque, com um crescimento acumulado em 2025 de 7%. Desta forma, Sergipe é o segundo no ranking brasileiro de crescimento entre as unidades da Federação. Além disso, o estado alcançou a menor taxa de desemprego da sua história, encerrando o último trimestre de 2024 com taxa de 8,4%, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad Contínua). O número de postos de trabalho formais também bateu recorde, superando 344 mil vagas com carteira assinada, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Com o aumento da arrecadação, o Estado passou a honrar seus compromissos em dia, o que resultou na obtenção da nota A na Capacidade de Pagamento dos Estados e Municípios (Capag), classificação que indica excelente capacidade de pagamento. Isso facilita a captação de recursos com condições mais vantajosas, e promove um ciclo virtuoso de investimentos e atração de empresas como a Bombom, gerando empregos e movimentando a economia.

“Sergipe vive um grande momento, com a menor taxa de desemprego da sua história, o maior estoque de emprego da sua história, o segundo maior salário médio do Brasil, e um dos estados menos endividados do país. A gente está vivendo um grande momento, com as indústrias voltando para Sergipe e o comércio fortalecido. O PIB de Sergipe cresceu acima do PIB brasileiro, e somos o estado que mais combateu a desigualdade social no país, sendo premiados nacionalmente no mês passado. Quando você junta todos esses atrativos, com bons indicativos socioeconômicos, transforma em qualidade de vida”, destaca o governador Fábio Mitidieri.

O novo empreendimento também reforça a capacidade de geração de emprego do estado. Dados de janeiro deste ano, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), registraram que Sergipe é o sétimo estado do país e terceiro do Nordeste em crescimento percentual (4,81%) no acumulado do ano de 2024, com 342.868 postos de trabalho. Este resultado reflete o compromisso do Governo do Estado com políticas públicas voltadas para o desenvolvimento econômico e a inclusão produtiva.

A gerente de RH do supermercado, Orjane Santos, destacou os postos de trabalho locais criados a partir do empreendimento. “É uma grande alegria para nós chegarmos à capital. O grupo Bombom é estanciano, já movimenta a economia de algumas cidades do interior, mas chegar na capital é muito importante. Geramos uma grande quantidade de empregos, e em parceria com o Governo, iniciamos o processo de primeiro emprego para vários funcionários. Estamos muito felizes e gratos”, complementa.

Foto: Reinaldo Moura