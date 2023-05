Governador prestigia posse do desembargador Edivaldo dos Santos

Nesta segunda-feira, 29, o governador do Estado, Fábio Mitidieri, prestigiou a cerimônia de posse do novo desembargador do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE), Edivaldo dos Santos. A solenidade ocorreu no Palácio da Justiça Tobias Barreto de Menezes, localizado na Praça Fausto Cardoso, Centro da capital.

Edivaldo dos Santos, que anteriormente ocupava o cargo de juiz de Direito da 20ª Vara Cível da Comarca de Aracaju, foi selecionado a partir de uma lista tríplice, na qual obteve a maior média de pontuação (96,78). Essa lista foi definida durante uma sessão administrativa do Tribunal Pleno em 24 de maio, baseando-se no critério de merecimento. O novo desembargador assume a vaga deixada pela aposentadoria do desembargador José dos Anjos.

Segundo o governador Fábio, a posse do juiz Edivaldo dos Santos como desembargador do TJSE representa uma conquista para a sociedade sergipana. “Edivaldo é um dos juristas mais respeitados do estado, um dos mais qualificados do Judiciário estadual, com ampla experiência e um histórico de serviços relevantes prestados à população em várias comarcas. Tenho plena certeza de que a chegada de Edivaldo só vai aprimorar ainda mais a excelência dos trabalhos realizados por essa instituição tão renomada”, destacou Fábio, que também parabenizou José dos Anjos pela sua brilhante carreira e atuação no TJSE.

Emocionado, o novo desembargador, Edivaldo dos Santos, falou sobre sua trajetória, expressando profunda gratidão a todos que contribuíram para que esse momento se concretizasse. Em seu discurso, ele também ressaltou o caráter insubstituível do desembargador José dos Anjos, elogiando sua sabedoria e competência profissional. “Seguirei comprometido diante desse novo desafio, me dedicando integralmente e com muita responsabilidade a zelar e respeitar o Poder Jurídico, dando o meu melhor em todas as áreas que me forem atribuídas, com o objetivo de promover a justiça”, afirmou Edivaldo.

Currículo

Nascido na cidade de Pirambu (SE), Edivaldo dos Santos bacharelou-se em Direito pela Universidade Federal de Sergipe (UFS), em 1988. Tomou posse como juiz substituto em 5 de abril de 1994, com primeira designação para o 2º Juizado de Pequenas Causas.

Atuou também na Comarca de Carira, Itaporanga D’Ajuda e na Comarca de Lagarto. Em 2004, foi removido para a 2ª Vara Privativa de Assistência Judiciária de Nossa Senhora do Socorro. Em seguida, em 2006, atuou no Juizado Especial Cível e Criminal de Estância.

Em 2007 foi removido para a 20ª Vara Cível da Comarca de Aracaju, onde foi premiado em diversas oportunidades pela redução dos índices de congestionamento de processos. O magistrado também atuou como juiz convocado para substituir desembargadores.

