Governador recebe do MPSE nome do novo Procurador-Geral de Justiça

O governador Fábio Mitidieri recebeu nesta segunda-feira, 21, membros do Ministério Público do Estado de Sergipe (MPSE), com o encaminhamento do nome de Nilzir Soares Vieira Junior como novo Procurador-Geral de Justiça da instituição. A partir do encontro, Mitidieri terá 15 dias para anunciar o nome do Promotor de Justiça como novo chefe da Instituição para o biênio 2024/2026.

A lista tríplice foi formada apenas pelo nome de Nilzir Soares Vieira Junior, pois ele foi o único candidato no pleito do MPSE – fato inédito na história do órgão. Ele recebeu 127 votos, em uma votação realizada por procuradores e promotores de justiça no quadro ativo da carreira do MPSE, mediante voto obrigatório, secreto e plurinominal.

Fábio Mitidieri falou sobre o processo de encaminhamento, e destacou a importância do mesmo como parte do rito democrático. “Isso é importante para termos um Ministério Público forte, atuante e independente, cumprindo suas funções e representando a plena democracia. Mesmo com a lista tendo apenas um nome, recebemos aqui o devido encaminhamento, e seguiremos com todo o processo normalmente. Tenho certeza que o promotor Nilzir Soares Vieira Junior fará um grande trabalho à frente da instituição”, disse o governador.

Estiveram presentes representando o MPSE: o Procurador-Geral de Justiça e presidente da Comissão Eleitoral, Manoel Cabral Machado Neto; os procuradores de Justiça e integrantes da Comissão Eleitora, Rodomarques Nascimento e Maria Cristina da Gama e Silva Foz Mendonçal; e o promotor de Justiça e presidente da Associação Sergipana do Ministério Público (ASMP), Luis Fausto Dias de Valois Santos.

Além deles, participaram da reunião o procurador-geral do Estado, Carlos Pinna de Assis Júnior; o presidente da Agência Sergipe de Desenvolvimento (Desenvolve-SE), Milton Andrade; e o secretário especial de Governo (Segov) do Estado, Cristiano Barreto Guimarães.

“Concluímos com êxito o trabalho da Comissão Eleitoral, realizando a entrega da lista ao governador, a quem compete escolher o próximo Procurador-Geral de Justiça. Desta vez, tivemos um único candidato, o que demonstra a confiança e a unidade dentro da instituição em torno de sua liderança. Dr. Nilzir já demonstrou competência à frente de diversas promotorias e cargos de gestão do Ministério Público, e temos a certeza de que, com seu compromisso e dedicação, a instituição seguirá fortalecida e em pleno desenvolvimento.”, destacou o Procurador-Geral de Justiça e presidente da Comissão Eleitoral, Manoel Cabral Machado Neto.

Foto: Reinaldo Moura