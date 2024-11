Fábio Mitidieri reúne secretários para alinhar ações do Viva-SE

O governador Fábio Mitidieri deu continuidade nesta segunda-feira, 25, à série de reuniões com secretários e gestores estaduais para discussões estratégicas sobre os investimentos e projetos prioritários do Governo do Estado. O encontro teve como tema principal o Viva-SE, programa voltado para o desenvolvimento cultural e turístico de Sergipe. “Nosso objetivo é entregar o que foi prometido à população e transformar essas ideias em realidade”, afirmou o governador.

Viva-SE

O Viva-SE compreende um conjunto de projetos que abrangem todas as regiões de Sergipe, com o objetivo de resgatar a identidade cultural do estado, fortalecer o turismo interno e impulsionar a economia criativa.

Entre os destaques estão: Pinacoteca do Estado, Memorial dos Náufragos, na Orla Sul de Aracaju, que resgata a história do torpedeamento de navios brasileiros na Segunda Guerra Mundial, Casa do Artesanato Sergipano, como incentivo à economia criativa, entre outros.

Participaram da reunião representantes de diversas secretarias, como Casa Civil (SECC), Secretaria de Estado do Turismo (Setur), Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan), Comunicação (Secom), Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), Fundação e Cultura e Arte Aperipê (Funcap), Procuradoria Geral do Estado (PGE), além de gestores do Instituto Banese, responsável pela elaboração dos projetos do programa.

Foto: Reinaldo Moura