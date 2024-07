GOVERNADOR SE REÚNE COM ESTUDANTES DE ESCOLAS PÚBLICAS ESTADUAIS NO EVENTO ‘O FUTURO DO EMPREGO’

Encontro inspira jovens do ensino médio a se qualificar para ingressar em carreiras nas indústrias de energia, petróleo e gás

Impulsionar a capacitação e a formação de talentos sergipanos, além de investir na geração de empregos, são ações prioritárias do Governo de Sergipe. Essas metas também direcionam o evento ‘O futuro do emprego’, que reuniu estudantes da rede estadual de ensino nesta quarta-feira, 24, com o governador Fábio Mitidieri e gestores das Secretarias de Estado da Educação (Seduc) e do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem) para discutir temas relacionados às oportunidades de carreira nas indústrias de energia, petróleo e gás.

O evento, realizado no Teatro Tobias Barreto, integra a programação da Semana do Petróleo, Gás e Energia de Sergipe, que ocorre de 22 a 26 de julho. Com base no contexto atual e nas perspectivas do setor no estado, o evento visa proporcionar uma experiência educativa e motivadora, destacando a importância da qualificação profissional e das iniciativas de inovação e eficiência energética.

Para Fábio Mitidieri, é uma alegria o Estado promover este evento para os jovens, destacando as oportunidades de emprego em petróleo e gás no mercado sergipano. “Estamos falando de estudos que indicam que, para cada 1 bilhão investido em petróleo e gás, são criados 6.600 empregos diretos. Estamos falando de mais de 100 bilhões de investimentos nos próximos 10 anos aqui em Sergipe. Isso representa cerca de 20% a mais no nosso estoque de empregos do estado nesse segmento, e Sergipe não pode perder essa oportunidade”, enfatizou.

O governador ressaltou que, diante do cenário atual do mercado de trabalho, é importante mostrar aos jovens que vale a pena se qualificar e se preparar para essa área. “São empregos que têm um valor agregado mais alto, salários melhores, uma condição melhor para a nossa população, e queremos, obviamente, que sejam ocupados pelo nosso povo sergipano. Mas muitas vezes faltam profissionais qualificados em determinadas áreas. Por isso estamos aqui, para inspirar nossos estudantes a se qualificar para ocupar esses espaços, porque o emprego vai existir,” afirmou.

O secretário do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, Jorge Teles, mencionou um estudo da Fundação Getúlio Vargas que revela que 90% dos profissionais formados hoje no Brasil, nas 10 principais áreas de conhecimento, estão trabalhando em áreas diferentes e de nível inferior à sua formação. “Por isso o governo tem focado cada vez mais nessa questão de qualificação e geração de emprego. Então precisamos inspirar nossos jovens a se capacitar para buscar e ocupar as melhores oportunidades de emprego e renda que serão geradas”.

O secretário da Educação, Zezinho Sobral, mencionou os esforços do Governo do Estado para qualificar os sergipanos, especialmente os jovens da escola pública, para vagas de emprego. “Quero destacar o programa ‘Primeiro Emprego’ e as parcerias com o Sistema S para oferecer cursos de qualificação aos nossos alunos,” disse.

Inspirar novos talentos

Atentos às oportunidades oferecidas pelo Governo do Estado, Eduarda Sandrine e Guilherme Vieira, alunos do 3° ano do Colégio Estadual Paulo Costa, participaram do evento. “Esse encontro é uma oportunidade gigantesca, pois apresenta possibilidades e quebra todos os paradigmas de falta de oportunidades. Este momento é quase como um resumo de um curso, expandindo nossos conhecimentos”, afirmou Eduarda.

Focado em se formar e se especializar em Tecnologia da Informação, Guilherme Vieira destacou a importância da qualificação para uma boa inserção no mercado de trabalho. “Na minha visão, a área de tecnologia tende a crescer cada vez mais. Muitos empregos atuais serão deixados para trás, mas, enquanto as pessoas se focarem em tecnologia e buscarem mais conhecimento nessa área, com certeza não vai faltar emprego”, considerou.

