Governador Fábio Mitidieri se reúne com presidente da Aneel e discute melhorias no setor em Sergipe

Investimentos e melhorias no setor de energia elétrica em Sergipe foram os principais temas da reunião entre o governador Fábio Mitidieri e o presidente da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa, nesta quinta-feira, 16. Ao lado de membros da Aneel e da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Agrese), foi debatido o cenário do setor energético no estado, e as possibilidades de parcerias público-privadas e apoio em políticas públicas.

A reunião discutiu investimentos e a qualidade do serviço de energia, com a apresentação de dados do convênio de cooperação da Agrese com a Aneel, do cenário energético e da distribuição de energia em Sergipe, feita pela Energisa Sergipe e pela Companhia Sul Sergipana de Eletricidade (Sulgipe). Os municípios cobertos pela Energisa não registraram nenhum índice de interrupção de fornecimento acima de 40% do limite desde agosto de 2024, enquanto os municípios cobertos pela Sulgipe estão dentro do limite desde fevereiro de 2023 – índice único no Brasil, sendo considerada a terceira em satisfação no país.

Fábio Mitidieri exaltou os dados e a importância de ter um setor energético firme, caminhando com o desenvolvimento do estado. “Estamos com todos os indicadores sócio-econômicos batendo recordes. Vivemos um processo de reindustrialização do estado e, para gerar emprego, negócios e investimentos, precisamos de energia. Não dá para promover política pública cortando orçamento de pastas estratégicas. O fortalecimento da matriz energética e da Agência Reguladora são bandeiras da gestão, porque Sergipe é um pequeno gigante na matriz energética, com grande capacidade”, afirmou o governador.

O presidente da Aneel, Sandoval Feitosa, destacou o trabalho feito por todo o Governo do Estado, e ressaltou que Sergipe possui um cenário de negócios favorável graças ao forte trabalho da atual gestão, o que solidifica o trabalho em prol do desenvolvimento do setor.

“A Agrese tem executado uma fiscalização muito próxima e eficiente dos serviços prestados pelas distribuidoras, e os indicadores de atendimento têm sido os melhores possíveis, figurando entre os principais do Brasil. Apresentamos também as oportunidades que hoje nós temos no setor de transmissão, com dois contratos de concessão em execução no estado, nos municípios de Nossa Senhora da Glória e Itabaiana. Aqui em Sergipe, fruto de um estado muito bem governado e uma Agência Estadual estruturada, encontramos grandes oportunidades”, disse Sandoval.

A apresentação dos dados foi feita pelo presidente da Agrese, Hamilton Santana. Acompanhado de sua equipe, ele pontuou os números positivos como importantes para consolidar investimentos na área. “Tivemos a oportunidade de mostrar a situação do setor elétrico no estado de Sergipe. Temos um convênio desde 2021 executado com a Aneel, e evidenciamos a importância disso. A parceria reforça a qualidade de energia a ser distribuída para a população, e também os investimentos necessários ao estado”, ressaltou.

Além do presidente, representaram a Agrese o diretor da Câmara de Energia, Michael Arcieri; o diretor administrativo e financeiro, Alexandre Sobral; a procuradora Danielle Fantim; o presidente do Conselho Superior, Joelson Hora; e o diretor técnico, Howard Alves.

Já o governo também foi representado pelos secretários de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), Jorge Teles, da Casa Civil (Secc), Jorginho Araújo, e o secretário Especial do Gabinete do Governador (Segab), Tiago Andrade; além do secretário executivo da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), Marcelo Menezes, e do presidente da Agência Sergipe de Desenvolvimento (Desenvolve-SE), Milton Andrade.

Foto: Reinaldo Moura