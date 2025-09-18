Governador sobe tom de cobranças ao novo CEO da Iguá e exige melhorias no atendimento aos sergipanos

Em reunião institucional nesta quinta-feira, 18, o governador Fábio Mitidieri recebeu o novo CEO da Iguá, René Silva, e fez cobranças por melhorias no atendimento e abastecimento de água à população sergipana. No encontro, o chefe do Executivo estadual subiu o tom das exigências, em um momento onde tornou-se necessário atuação ainda mais firme e fiscalizadora do Governo do Estado na logística da empresa.

A reunião teve o diálogo de ambas as partes, colocando suas demandas, com cobranças diretas do governador pelo aperfeiçoamento do serviço de distribuição de água ofertado aos sergipanos. Atento às reclamações em diversas localidades, Fábio ressaltou o acordo da Iguá com a melhoria da qualidade de distribuição de água em Sergipe, e não apenas com a continuidade do serviço que era prestado pela Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso).

Mitidieri reforçou que a cobrança não se dá apenas pelo ocorrido da última semana, quando dois rompimentos na Adutora do São Francisco, em Capela, geraram desabastecimento em Aracaju e na Região Metropolitana. “Estamos aqui hoje recebendo o novo CEO da Iguá, e tivemos essa reunião para que a gente pudesse entender as ações, os investimentos em Sergipe, além de relatar algumas cobranças que a população aracajuana e sergipana tem feito. Não só nesse momento de dificuldade que nós passamos com o rompimento, mas no dia a dia, o tempo de resposta para o atendimento do serviço. Às vezes, as pessoas relatam problemas, e o prazo de resposta nunca é o mesmo”, afirmou.

O governador também ressaltou que, após pouco mais de quatro meses do início da operação em Sergipe, a Iguá já teve tempo para uma adaptação maior. “O problema do rompimento é algo que, no curtíssimo prazo, está superado, mas nós temos problemas diários que precisam ser cobrados da empresa. Passados quatro meses da chegada da empresa, ela já teve um tempo justo para se adequar à nossa realidade, e precisa de uma resposta mais eficaz. A Iguá fez também esse mea culpa de entender o mercado, as dificuldades, a cobrança da população, para que ela possa fazer as correções devidas”, acrescentou.

Desde o início dos trabalhos, a Iguá Sergipe tem feito diversos investimentos em obras estruturantes no abastecimento pelo estado. Fábio enfatizou que reconhece os avanços, mas que há uma necessidade de ampliá-los ainda mais. “Foi uma reunião de cobrança efetiva, e a empresa se comprometeu a ampliar ainda mais os investimentos que estão sendo feitos. Nós reconhecemos investimentos de milhões de reais em obras estruturantes, mas temos problemas teoricamente simples, do dia a dia, que estão causando muitos transtornos”, destacou.

Entendimento

O novo CEO da Iguá, René Silva, disse entender as demandas pedidas pelo governador, e que na conversa aberta, na qual foram colocados os problemas de maneira direta, houve um importante aprendizado por parte da empresa no que precisa ser solucionado.

“É sempre importante estar muito próximo da população e do governo, para entender como são as demandas e como elas acontecem. Eu vejo um saldo positivo, uma conversa bastante aberta. Há um aprendizado bem importante de como podemos fazer investimentos mais assertivos, para que a população sinta menos os efeitos de uma falta de água, ou de algum problema que possa acontecer. Faz parte do compromisso da Iguá de atender a população sergipana com qualidade, entendendo que toda a prestação de serviço é importante, com água na torneira e bom atendimento”, afirmou.

Ainda de acordo com René Silva, também ficaram ensinamentos em relação à comunicação, visto que foi cobrada diretamente uma presença maior no dia a dia, informando a população sobre possíveis problemas. “Fica um aprendizado de como a gente comunica melhor toda a população, quais são os investimentos estruturantes que a gente está fazendo. Temos sempre que comunicar a população de uma forma muito aberta, estar à disposição para ouvir as demandas, expor quais são os investimentos que a gente está fazendo e o que vai acontecer no dia a dia do cidadão”.

Já o diretor geral da Iguá, Fernando Vieira, destacou a segurança hídrica como ponto fundamental. Segundo ele, após o caso recente do rompimento da Adutora do São Francisco, a empresa discutirá mais ações em seu plano de abastecimento neste sentido. “A grande mensagem desse problema, que não foi simples, é que podemos considerar uma questão de segurança hídrica para melhorar nesses bairros em que houve retorno gradativo, com ações estruturantes no nosso plano diretor de abastecimentos, com investimentos necessários. A ideia é não precisar, mas se precisar, ter a estrutura para resolver de forma imediata”, sublinhou.

Rompimento

Em relação ao caso do rompimento da Adutora do São Francisco, o governador Fábio Mitidieri destacou que, por algumas questões técnicas, determinadas localidades recebem o abastecimento de forma gradativa. Ele elogiou o rápido serviço de recuperação da adutora, mas ressaltou que, passada a fase de restauração, a Iguá é responsável para que o abastecimento volte de forma completa.

“Após a conclusão dos serviços, quando você religa, a água não volta 100% de imediato, por conta da pressão e da distância. Em alguns bairros isso foi mais rápido; em outros, ela retorna aos poucos. Relatei à Iguá que, com o serviço feito, a distribuição passa a ser dela, e algumas coisas técnicas simples precisam ser passadas de forma melhor. Mas na grande maioria o abastecimento voltou. Não estamos contestando as reclamações, mas explicando que isso se dá de forma gradativa”, explicou.

René Silva, CEO da Iguá, completou: “Desde o início do problema estivemos juntos com o Governo do Estado e a Deso, apoiando dentro dos processos que podíamos em termos de abastecimento emergencial. Agora, todos os bairros estão com água, e estamos olhando pontualmente o que acontece em alguns casos para entender qual o problema específico, indo ao local. Colocamos pessoas à disposição, pois é nosso papel entender como a água chega nas casas”.

Foto: Arthur Soares