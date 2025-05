GOVERNADORA EM EXERCÍCIO, IOLANDA GUIMARÃES, CONHECE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE PROJETOS DE SERGIPE

A governadora em exercício, Iolanda Guimarães, realizou nesta sexta-feira, 9, uma visita institucional à Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan), vinculada à Secretaria de Estado da Casa Civil, com objetivo de conhecer em profundidade como é executado o planejamento estratégico e o monitoramento ativo dos projetos e metas do Governo do Estado.

Recepcionada pelos secretários da Casa Civil, Jorginho Araújo, e da Seplan, Julio Filgueira, além da equipe técnica da secretaria, a governadora em exercício teve a oportunidade de entender mais sobre a construção dos projetos e metas para o período de 2023 a 2026. Ela também pôde compreender o funcionamento do monitoramento entre a alta gestão e as secretarias e órgãos do Estado.

Iolanda teve acesso à plataforma utilizada pelo Governo do Estado para examinar em tempo real o andamento das ações, que também fornece atas, relatórios e diversos outros recursos essenciais a um monitoramento ativo mais eficiente e com foco no resultado.

“Estou muito feliz em ver como o Estado está avançado no planejamento estratégico, inclusive tenho interesse em implantar todo esse processo no Tribunal de Justiça também, por entender sua importância e funcionalidade, e vou me inspirar no que tem sido feito aqui. O Governo do Estado está de parabéns, foi uma surpresa muito positiva ver como vocês estão alinhados e empenhados nesse processo”, afirmou.

Para o secretário Julio Filgueira, receber a governadora em exercício para conhecer todo o trabalho desenvolvido pela Seplan e sua equipe é motivo de grande satisfação.

“Para nós, é uma honra apresentar parte de como desenvolvemos esse trabalho. O planejamento estratégico nos orienta sobre onde queremos chegar e como vamos atuar para alcançar nossos objetivos. Direciona ações, garante uma gestão focada em resultados e contribui para que programas de governo amadureçam e se transformem em políticas de Estado”, destacou.

Foto: Robert Silva/Seplan