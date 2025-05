Governadora em exercício visita obras da Rota do Leite no município de Gararu

A governadora em exercício de Sergipe, Iolanda Guimarães, visitou nesta terça-feira, 6, as obras da Rota do Leite, que está sendo implantada na Rodovia SE-175, em Gararu, município do alto sertão sergipano. A iniciativa de infraestrutura viária, com início no povoado Jiboia, tem investimento total de R$ 94 milhões, e reafirma o compromisso da gestão estadual com o desenvolvimento rural e econômico da região.

O objetivo da rodovia é contribuir para o acesso a mercados, estimulando a produção da região do sertão, especialmente de leite, e beneficiando agricultores e produtores locais, em uma região onde a produção de leite tem crescido exponencialmente. O projeto também contempla toda a comunidade, ao melhorar o transporte público e facilitar o acesso a serviços de saúde e educação.

A visita de Iolanda Guimarães se deu a pedido do governador Fábio Mitidieri. “Essa obra é uma grande iniciativa do Governo de Sergipe. O governador Fábio me pediu para vir aqui fiscalizar e acompanhar. Tenho certeza que essa Rota do Leite vai trazer grandes benefícios, pois são muitos municípios agraciados. Será uma grande rota para escoamento do leite, que todo mundo precisa, trazendo desenvolvimento para a cidade e as pessoas. Fico feliz como governadora em exercício de acompanhar esse trabalho”, afirmou ela.

A obra da está dividida em quatro etapas. O primeiro trecho, que vai do entroncamento com a Rodovia SE-200, no Povoado Jiboia, até o povoado Lagoa dos Porcos, está recebendo os serviços de drenagem, e uma primeira camada de asfalto já foi aplicada. Já o segundo trecho engloba do povoado Lagoa dos Porcos até o povoado Pias, e está em fase de aprovação do projeto de arqueologia, com empresa licitada e contratada.

O terceiro trecho vai do povoado Pias até o entroncamento com a Rodovia SE-170 em Feira Nova, estando em fase de conclusão da licitação. Por fim, o quarto trecho sai do povoado Mesinha e vai até o município de Nossa Senhora da Glória, e encontra-se em fase inicial de terraplanagem.

“A rodovia como um todo tem 46 km, e o governador separou em três etapas. Na primeira, de 6,3 km, onde já foi executada toda a terraplanagem e drenagem subterrânea, e já foi aplicada a primeira camada de asfalto. Agora estamos em todos os processos para a segunda camada de asfalto, e finalizar a sinalização, entregando a primeira etapa. A rodovia foi separada em etapas justamente pela fonte de recursos, em um trabalho conjunto de todos”, pontuou o diretor-técnico do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER-SE), Igor Albuquerque.

Histórico

A ordem de serviço para o início das obras da Rota do Leite foi autorizada em janeiro de 2024, durante a 19ª edição do programa itinerante ‘Sergipe é aqui’, em Gararu. Na ocasião, o Governo do Estado assinou o contrato de repasse de R$ 16,8 milhões para a implantação da obra. Além do recurso viabilizado por meio de emenda parlamentar do senador Alessandro Vieira, que contempla a segunda etapa, ela conta também com mais R$ 10 milhões para a primeira etapa, provenientes de emenda do governador Fábio Mitidieri, enquanto deputado federal.

Além de Gararu, também devem ser beneficiados os municípios de Feira Nova, Itabi, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora de Lourdes, Poço Redondo e Porto da Folha, com grande crescimento na produção de leite. Por meio da pavimentação e revitalização da rodovia, o objetivo é facilitar o escoamento da produção, o acesso a mercados e o transporte público, além de melhorar a qualidade de vida das comunidades envolvidas.

A prefeita de Gararu, Zete de Janjão, exaltou a visita e o trabalho da gestão estadual pela Rota do Leite. “É uma felicidade muito grande, um momento histórico para nós em Gararu e em Sergipe, recebendo pela primeira vez uma governadora em exercício. Ela está aqui para acompanhar e fiscalizar, passando dados e fatos reais. A gestão do governador Fábio Mitidieri trabalha pela transparência, e o trabalho já é visível. Agradeço a todo o Estado pelo apoio, e estamos todos do município felizes por isso”

A população também tem se mostrado satisfeita com o avanço da obra, que será fundamental para o município. A vendedora Ivanete dos Santos mora às margens da Rota do Leite, e já conta os dias para a conclusão. “É um sonho que o Governo de Sergipe está realizando para nós. O governador falou que viria fazer, e está fazendo! Essa obra vai nos ajudar demais. Já estou ansiosa”, relatou.

Bacia do Leite

Os sete municípios que compõem a bacia leiteira do alto sertão sergipano somam, juntos, 212.288 animais. Atualmente, a produção oficial do estado, que passa pelos laticínios com selo de inspeção, é de 1,5 milhão de litros por dia.

Conforme dados da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro), Poço Redondo é o maior produtor de leite do estado e o que tem maior produtividade, com uma média municipal de 3.960 litros de leite de vaca por ano. A média de Sergipe é 2.336, e a média brasileira é de 1.343 litros do produto por ano.

Foto: Reinaldo Moura