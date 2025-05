Governadores de Sergipe e de Goiás destacam o potencial sergipano

Em evento do Fórum Empresarial de Sergipe, nesta sexta-feira, 23, o governador Fábio Mitidieri, ao lado do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, convidado palestrante, reforçou o compromisso do Governo de Sergipe com o desenvolvimento do estado. Com resultados de destaque no país, Sergipe cresce com responsabilidade, conquistando o reconhecimento regional e nacional em diversas áreas, como segurança pública, turismo, redução da desigualdade, melhoria da qualidade de vida e segurança fiscal.

O governador Fábio Mititdieri destacou semelhanças entre os estados de Sergipe e Goiás, o que favorece, ainda mais, o diálogo entre os gestores. “Quando um trabalho é feito com excelência, ele pode ser exemplo para o Brasil, e Sergipe e Goiás são muito parecidos neste sentido, inclusive com relação à redução da violência. Sergipe, assim como Goiás, tem a menor taxa de desemprego da história. Sergipe, assim como Goiás, tem o melhor saldo de emprego da sua história. Então, é relevante que a gente possa conversar, mostrar o que está dando certo aqui, o que está dando certo lá, para que possamos ter essa troca de experiências”, explana.

Diante de empresários e lideranças sergipanas, Caiado lembrou que Sergipe é referência na citricultura e em outras riquezas. “Temos, aqui, o gás, combustíveis fósseis, capacidade mineral, como o potássio, entre outras riquezas. O que a atual gestão faz, hoje, em Sergipe, em um território de 22 mil quilômetros quadrados, pequeno quando comparado, por exemplo, ao meu Goiás, com quase 350 mil quilômetros quadrados, é de tirar o chapéu. Porque o governador me dizia que Sergipe vai chegar a uma arrecadação de R$ 19 bilhões e é um estado que está se industrializando cada vez mais”, evidencia o governador de Goiás ao se inteirar sobre o potencial de Sergipe.

Já o coordenador do Fórum Empresarial, Sandro Moura, lembrou que, além do potencial econômico do estado, Sergipe se destaca, ainda, pela riqueza cultural. “Você está no país do forró, governador Caiado. Sergipe tem o maior forró do país. E temos, aqui, também, um governador arrojado”, contou o empresário ao defender o trabalho da gestão estadual, assim como a valorização da identidade regional resgatada pelo Estado com a promoção do Ciclo Junino, a qual enfatiza Sergipe como ‘o país do forró’.

Foto: Arthur Soares