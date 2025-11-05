Governandor Fábio Mitidieri apresenta projetos prioritários de Sergipe à bancada federal em Brasília

O governador Fábio Mitidieri cumpre agenda estratégica em Brasília, onde participa de reuniões com deputados federais e senadores sergipanos para apresentar projetos prioritários do Governo de Sergipe nas áreas da saúde, segurança pública, educação e turismo. Os encontros acontecem durante a discussão das emendas de bancada, momento decisivo para o direcionamento de recursos federais ao estado.

“Estamos aqui para fortalecer a parceria com nossa bancada e garantir que os projetos estruturantes de Sergipe recebam o apoio necessário. O diálogo institucional é essencial para continuarmos avançando e entregando resultados concretos à população”, destacou Mitidieri.

O governador ressaltou que Sergipe vive um período de avanço social e econômico, resultado de políticas integradas de desenvolvimento, inclusão e trabalho. O estado superou a marca de mais empregos formais do que famílias atendidas pelo Bolsa Família, além de apresentar queda nos índices de desigualdade social, consolidando-se como referência no Nordeste.

Fortalecimento

Entre as propostas apresentadas, Mitidieri enfatizou o programa Opera Sergipe, iniciativa que já transformou a vida de mais de 45 mil pessoas com a realização de cirurgias eletivas em todas as regiões do estado.

“O Opera Sergipe é um exemplo de política pública que devolve dignidade e esperança às pessoas. Precisamos do apoio dos parlamentares para ampliar ainda mais o alcance desse e de outros programas essenciais”, afirmou o governador.

O chefe do Executivo reforçou que o apoio federal é fundamental para que Sergipe continue crescendo com mais saúde de qualidade, segurança cidadã, geração de empregos e valorização do turismo e da cultura local.

“Com união e compromisso coletivo, vamos seguir promovendo uma nova etapa de desenvolvimento e oportunidades para todas as regiões de nosso estado”, concluiu Mitidieiri.

Foto: Wilson Mendes