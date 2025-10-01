Governo abre as inscrições para a terceira edição do Programa Rode Bem

A Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), em parceria com a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), abriu as inscrições para a terceira edição do Programa Rode Bem, iniciativa que beneficia motociclistas em situação de vulnerabilidade socioeconômica com a isenção do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). O prazo para se inscrever vai até o dia 31 de dezembro.

Segundo a secretária da Seasic, Érica Mitidieri, o programa é uma oportunidade para garantir economia e melhorar a qualidade de vida dos motociclistas sergipanos. “As inscrições estão abertas, é hora de garantir esse benefício que auxilia tantos motociclistas. O formulário é super simples e a equipe da Seasic está disponível para tirar qualquer dúvida. Aproveitem, porque é um programa que realmente transforma vidas”, destacou.

Para participar, é necessário atender aos seguintes critérios: residir em Sergipe, ter renda de até dois salários mínimos, possuir apenas um veículo, que deve ser de fabricação nacional, com capacidade volumétrica entre 50 e 165 cilindradas. O benefício será aplicado aos beneficiários a partir de 2026.

O cadastro deve ser feito exclusivamente pelo site do programa, https://rodebem.assistenciasocial.se.gov.br/. É preciso preencher um formulário com informações pessoais e anexar documentos como documento oficial com foto, comprovante de residência e comprovante de renda.

O Rode Bem já beneficiou milhares de motociclistas em edições anteriores e segue sendo uma política pública que alia inclusão social, cidadania e justiça fiscal, fortalecendo o compromisso do Governo de Sergipe com a população.

Foto: João Daniel

ascom Seasic