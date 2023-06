Governo antecipa pagamento do CMais referente a Junho. Neste mês, mais de 11,4 mil pessoas receberam o benefício

O Governo do Estado, através da Secretária de Estado da Assistência Social e Cidadania (Seasc), realizou nesta quarta-feira (07), o pagamento adiantando do benefício do Cartão Mais Inclusão (CMais) referente ao mês de junho. O benefício é pago no dia 10 de cada mês.

A secretária da Seasc, Érica Mitidieri, explica que é fundamental que a população realize a inscrição ou a atualização do Cadastro Único no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) mais próximo, e celebra o adiantamento do benefício neste mês.

“Essa é uma notícia que damos com alegria, pois esse benefício oferece um apoio instantâneo a pessoas em situação vulnerável. Nós, enquanto governo, trabalhamos para garantir o acesso e orientações sobre o benefício para a população”, diz Érica.

O Cartão Mais Inclusão consiste em um pagamento mensal exclusivo para a aquisição de alimentos, e é voltado para inscritos no CadUnico em situação de extrema pobreza ou pobreza.

Neste mês, mais de 11,4 mil pessoas receberam o benefício, em um investimento de mais de R$ 1,8 milhão. O CMais se divide em seis modalidades: CMais Alimentação, CMais Sergipe pela Infância, CMais PVHA, CMais Sergipe Acolhe, CMais Mulher e CMais Mãe Solo.

Foto: Ascom/ Seasc