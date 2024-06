Governo apresenta Fungetur para atores do setor turístico sergipano

Prioridade do Governo do Estado, o setor turístico tem recebido investimentos cada vez maiores com o objetivo de gerar mais empregos e renda, além de destacar Sergipe no cenário nacional. Nesta sexta-feira, 21, a gestão estadual anunciou investimentos da ordem de R$ 20 milhões oriundos do Fundo Geral Turismo (Fungetur), disponibilizados pelo Ministério do Turismo, por meio do Banco do Estado de Sergipe (Banese) ainda em 2024. Na oportunidade, foi assinado o Termo Aditivo ao Contrato 07/2022, no valor de mais de R$ 8,2 milhões, com recursos que já estão disponíveis. A assinatura aconteceu no Barracão Cultural da Vila do Forró, na Orla da Atalaia, durante um café da manhã para parceiros, entidades e integrantes do trade turístico.

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, destacou que os recursos do Fungetur reforçam o turismo como prioridade no Governo de Sergipe. “O esforço anual está focado na intensa promoção do destino Sergipe. Para isso, a Secretaria de Estado do Turismo (Setur) tem desenvolvido inúmeras ações, como a participação em eventos nacionais, a parceria com importantes operadoras de viagens, a realização de capacitações de profissionais nos principais mercados emissivos de turistas, entre outras iniciativas. Agora, com esses recursos, o setor se fortalece, fica mais atraente para o turista e, assim, nosso trabalho de promover o destino também se potencializa”, disse.

O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe (ABIH/SE), Antônio Carlos Franco Sobrinho, comenta que o anúncio da linha de crédito do Fungetur ocorre em momento especial, porque o turismo no estado vive o melhor período dos últimos anos, devido aos investimentos do governo. “Hoje, o estado está realizando uma das três maiores festas de São João do Brasil. E o Fungetur vem para complementar isso, porque o estado está fazendo investimentos em divulgação e promoção. Esse anúncio dá oportunidade aos empresários de acessarem essa linha de crédito com juros mais baixos. É uma oportunidade ímpar. Em nome da hotelaria e dos dos empresários do trade turístico, a gente só agradece ao governador Fábio Mitidieri por essa iniciativa e pela prioridade que ele tem dado ao turismo”, ressaltou.

Quem também comemorou foi o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Sergipe (Abrasel/SE), Bruno Dórea. Na avaliação dele, o fundo de empréstimos oferece condições especiais para os integrantes do setor turístico. “Muitos empresários não sabem que existe essa linha de crédito, esse alavancador do nosso setor, e que é importantíssimo. Já temos vários empresários curiosos em saber quais são as condições e, com certeza, vai melhorar muito esse investimento direcionado no turismo. O Banese, por sua vez, está trazendo sua força e nos deixa com muita esperança de tempos ainda melhores”, declarou.

Melhorias para o setor

Os empresários Tamara Santos e Charles Cardoso, proprietários de um empreendimento aquático em Estância, na Lagoa dos Tambaquis, litoral sul de Sergipe, também foram conferir a apresentação sobre o Fungetur. Tamara ressaltou que considera muito interessante esse investimento para Sergipe. “Hoje, o Governo do Estado está investindo muito no turismo. E é muito bom, porque o setor turístico estava um pouco esquecido. Agora, a gente vê que Sergipe está sendo bem-alavancado na parte do turismo. Estamos bem interessados nesse fundo, porque queremos fazer uma ampliação em nosso negócio. Essa pode ser a oportunidade que estávamos esperando”, revelou.

Quem também se mostra agradecido ao Governo do Estado é o secretário de Cultura e Turismo de Laranjeiras, Plácido Santos Lira. Segundo ele, a visão que o governador Fábio Mitidieri tem em relação à promoção do desenvolvimento do turismo em Sergipe é de grande importância. “Quando o governador traz essa nova ideia, investe no turismo sergipano, não só da capital, mas de todo o estado. Capacitação, investimento e planejamento fazem com que o turismo realmente venha a acontecer. Laranjeiras, por exemplo, é um importante polo turístico de Sergipe. Com certeza, com esses investimentos chegando lá, será essencial para o desenvolvimento e crescimento ainda maior do turismo em nosso município”, comentou.

Outras óticas

Para o diretor do Departamento de Turismo da Universidade Federal de Sergipe (UFS), Joab Almeida, Sergipe está vivendo um momento oportuno no desenvolvimento turístico. Para ele, isso ocorre pela ação contínua de apoio ao marketing e à promoção da atividade turística, a exemplo dos festejos juninos, que, este ano, chegaram a um nível de grandeza nunca visto. O Fundo Geral do Turismo vem para incentivar micro e pequenos empreendedores de atividade turística a investirem em seus negócios. “Esse incremento de recurso financeiro do Ministério do Turismo para operações de crédito das atividades correlatas ao turismo é muito importante. Faz com que tenhamos, também, o pequeno empreendedor podendo ampliar os negócios e participar ainda mais e melhor desse momento de desenvolvimento e crescimento da atividade turística”, analisou.

A presidente interina do Sindicato dos Guias de Turismo de Sergipe (Singtur/SE), Acácia Azevedo, por sua vez, salienta que o Fungetur fomenta toda uma cadeia produtiva: desde a infraestrutura à segurança, passando pelos melhores serviços a serem disponibilizados aos turistas e visitantes. “Esses recursos vão proporcionar uma melhor maneira de os empreendedores trabalharem nos respectivos negócios também mantendo os funcionários e promovendo mais capacitação para os profissionais. Assim, oferece o melhor serviço, não somente para o visitante, mas, também, para o residente”, opinou.