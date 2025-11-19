GOVERNO APRESENTA RESULTADOS DO DIAGNÓSTICO SOCIAL E ECONÔMICO DOS PLANOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan), realizou nesta terça-feira, 18, o Seminário de Apresentação dos Resultados do Diagnóstico Social e Econômico dos Planos de Desenvolvimento Regional (PDR), reunindo o secretariado e técnicos das pastas. Essa foi a terceira etapa do projeto, realizada após as entrevistas e escutas populares nas regiões do estado.

O objetivo do seminário, além de apresentar a conclusão do diagnóstico social e econômico, é compartilhar informações internamente com os demais representantes de secretarias e órgãos estaduais, para ouvir, ajustar e validar as informações apresentadas, que servirão como base para a conclusão do projeto.

O secretário Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação, Julio Filgueira, enfatizou que a elaboração dos planos consiste em um processo participativo, que necessita de amplo diálogo com entes estaduais, gestores municipais e população. “Aqui, cada secretaria, a partir da sua realidade, pode indicar quais são os consensos e quais são pontos de melhoria. Esperamos, muito em breve, poder fazer com que esse processo de discussão se abra e se volte para o diálogo com toda a sociedade. Só assim, sendo fruto da compreensão e da colaboração de todos, é que poderemos fazer que o Estado deixe uma grande contribuição para Sergipe”, declarou.

A etapa de Diagnóstico Social e Econômico identificou necessidades e poderá embasar novos direcionamentos aos territórios de planejamento, como ressaltou a subsecretária de Desenvolvimento Regional e Gestão Metropolitana da Seplan, Danilla Andrade. “A etapa três é um seminário pelo qual a gente vai apresentar para todo o secretariado, para todas as instituições que fazem parte do governo do Estado, tudo que foi encontrado durante a etapa 2, que foi o diagnóstico socioeconômico. A ideia é entender se o resultado está andando junto com as políticas públicas que já estão em curso”, explicou.

A elaboração do Plano de Desenvolvimento Regional de Sergipe, que está sendo realizada pelo Governo do Estado, por meio da Seplan, em parceria com a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP), representa uma ação estratégica transversal voltada para o fortalecimento do planejamento territorial e a promoção de um desenvolvimento mais equilibrado e sustentável em todo o estado.

“Agora, a gente faz essa apresentação e já estamos, em paralelo, tocando a quarta etapa. Ela é uma conversa para tentar entender como é possível articular ainda mais as políticas públicas estaduais para promover o crescimento e o desenvolvimento social. Até chegar na quinta etapa, no primeiro trimestre de 2026, quando a gente termina a revisão dos Planos de Desenvolvimento Regional do Estado”, descreveu o consultor da Fundação e coordenador do projeto em Sergipe, Paulo Silvino.

Esse evento representa mais uma parte do processo participativo que vem sendo construído pelo Governo de Sergipe junto às prefeituras municipais e a população, que se iniciou com a escuta das demandas e sugestões das pessoas de nove municípios sergipanos, por meio do Sergipe Participativo, e por meio de formulário on-line.

Planos de Desenvolvimento Regional

O projeto dos Planos de Desenvolvimento Regional é uma iniciativa do Governo de Sergipe, executado pela Seplan, que visa revisitar os territórios de planejamento do Estado. O último planejamento é datado de 2008, com uma atualização em 2017, e considera somente as questões econômicas das oito regiões sergipanas. A conclusão do trabalho deve ocorrer no primeiro trimestre de 2026, seguindo cronograma previsto de etapas e fases do projeto. Para mais informações, acesse o site dos Planos de Desenvolvimento Regional do Estado de Sergipe clicando aqui.

Foto: Robert Silva