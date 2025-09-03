GOVERNO APRESENTA SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA PARA MONITORAMENTO DE PROJETOS A REPRESENTANTES DA ALESE

A Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan) recebeu nesta quarta-feira, 3, deputados estaduais da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) para apresentar o Sistema de Gestão Integrada do Governo do Estado. A iniciativa é destinada ao planejamento e monitoramento dos projetos estratégicos da gestão entre 2023 e 2026.

Na ocasião, o presidente da Alese, Jeferson Andrade, esteve acompanhado dos deputados estaduais Cristiano Cavalcante e Jorginho Araújo, que também é o secretário da Casa Civil (Secc). Eles puderam conhecer o sistema que auxilia na execução do Planejamento Estratégico do Governo, o qual foi formulado no início de 2023 e é atualizado constantemente para melhor eficiência dos serviços prestados e construção eficaz de políticas públicas destinadas à população sergipana.

“Foi uma oportunidade de apresentar a sistemática e a metodologia de planejamento e monitoramento estratégico. Eles são capazes de assegurar que o governador Fábio Mitidieri tenha, na palma da mão e em tempo real, um controle do conjunto de ações e entregas que têm sido executadas pelo Governo do Estado”, reforçou o gestor da Seplan, Julio Filgueira, sobre a apresentação.

O presidente da Alese, Jeferson Andrade, também destacou a importância do encontro e da metodologia aplicada pelo Governo de Sergipe para impulsionar ações estratégicas a serviço da população. “O que a gente vê do Governo do Estado hoje é fruto também de um planejamento do governador liderado pelo governador Fábio. As obras estão sendo entregues, os programas de governo são sempre bem acompanhados. A Secretaria do Planejamento nos deixou a par de tudo que vem acontecendo, de tudo que está sendo acompanhado. A gente vê um futuro muito importante para que o Governo do Estado continue entregando obras, ajudando a população sergipana”, enfatizou.

Também estiveram presentes a secretária-executiva da Seplan, Melina Tavares, e gestores das áreas de planejamento e orçamento da Seplan.

Gestão integrada e monitoramento

Esta não é a primeira vez que o sistema de monitoramento utilizado pelo Governo de Sergipe chama atenção. Em maio deste ano, a então governadora em exercício e presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE), Iolanda Guimarães, foi apresentada à execução do planejamento estratégico estadual em visita institucional à Seplan.

De acordo com o secretário Julio Filgueira, a gestão estadual possui atualmente 113 projetos e mais de 775 metas a serem executadas entre os anos de 2025 e 2026. O uso do Sistema de Gestão Integrada reflete o alinhamento com importantes diretrizes do governo, como a transparência, a prestação de contas e o compromisso com o resultado efetivo para a população.

Como parte do Sistema de Gestão Integrada, servidores utilizam-se da Plataforma Target, uma ferramenta de acompanhamento sistemático com disponibilização de indicadores e relatórios de balanço sobre as atividades. A execução desse monitoramento é conduzida pela Seplan, que realiza reuniões regulares e de forma conjunta entre os gestores integrantes da Rede de Planejamento e Orçamento de Sergipe, composta por especialistas da área alocados nas diversas secretarias e órgãos estaduais.

Foto: Robert Silva/Seplan