Assinados termos de fomento pra transferir recursos ao Parque dos Falcões e Instituto Emanoel Rocha

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac) assinou termos de fomento para a transferência de recursos aos institutos Parque dos Falcões, localizado em Itabaiana, e Emanoel Rocha, em Itaporanga d’Ajuda. Os recursos, provenientes de emenda parlamentar, representam uma importante contribuição para as ações de proteção e bem-estar animal.

O Parque dos Falcões receberá o valor de R$ 25 mil, que será utilizado na reestruturação da sede do santuário. A emenda foi destinada pelo deputado estadual Marcos Oliveira. Já o Instituto Emanoel Rocha, em Itaporanga d’Ajuda, será beneficiado com R$ 80 mil, a partir de termo aditivo, por meio de emenda da ex-deputada estadual Kitty Lima. O montante será investido na doação de rações para ONGs e protetores independentes que acolhem animais em situação de abandono.

Segundo o presidente do Instituto Parque dos Falcões, José Genício Filho, esse tipo de apoio financeiro é extremamente importante. “Realizamos um trabalho essencial no acolhimento e tratamento de aves de rapina resgatadas, e estamos constantemente recebendo demandas do Ibama e da Adema. Esse apoio é fundamental para continuarmos com nossas atividades, sempre em prol da fauna local”, disse.

O voluntário do Instituto Emanoel Rocha, Eduardo Almeida, agradeceu ao apoio da Secretaria de Meio Ambiente e enfatizou a importância dos recursos recebidos: “Esses recursos ajudarão de forma significativa as ações da causa animal no município de Itaporanga, principalmente para as ONGs e protetores que atuam de forma independente, oferecendo abrigo e cuidados a tantos animais necessitados”, finalizou.

Texro e foto ASN