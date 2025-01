Fábio autoriza formação de comissão para concursos da Educação e tratativas da Universidade Estadual

O governador Fábio Mitidieri reuniu nesta segunda-feira, 20, o secretário de Estado da Educação (Seed), Zezinho Sobral, e a secretária de Estado da Administração (Sead), Lucivanda Nunes, para assinar a autorização que cria a comissão responsável pela realização de dois novos concursos públicos voltados para à Educação.

Os editais lançados serão para o Magistério e ao cargo de Analista Educacional. Na oportunidade, também foram discutidas as primeiras etapas da criação da Universidade do Estado de Sergipe (Unese).

O primeiro concurso será voltado ao Magistério, com vagas para professores da educação básica distribuídas por todas as Diretorias Regionais de Educação e Conservatório de Música. O segundo contemplará o cargo de Analista Educacional, carreira criada pela Lei nº 9.623, em áreas como Gestão Pedagógica, Estatística Educacional, Inovação e Tecnologias Educacionais, e Infraestrutura.

“O último concurso do magistério tem 12 anos. Agora, estamos respondendo a uma demanda da sociedade e da categoria. Melhorar a educação estadual é uma meta nossa. Além das reformas nas escolas e quadras, investimos na climatização em programas como o Sergipe no Mundo e, agora, iremos realizar o concurso”, destacou o governador.

Para o secretário Zezinho Sobral, os anúncios são reflexo do compromisso do governo estadual com o fortalecimento da educação. “É um momento significativo de uma demanda esperada. Os concursos para professor e analista complementam o quadro da Educação, e são os primeiros de uma série que virá em sequência. O governador que mais realizou concurso público mostra o compromisso com a área educacional”, afirmou.

A reunião contou com ainda com a participação do secretário executivo da Seed, Marcel Rezende, além de técnicos da pasta.

Atualmente o Governo de Sergipe administra 20 concursos públicos, com 585 novos servidores nomeados. Sob a atual gestão foram homologados sete concursos, além de nove que estão em andamento e outros quatro que estão em vigência (da gestão passada, com possibilidade de novas convocações).

Universidade

Também foram iniciados na reunião os primeiros debates sobre a criação da Universidade Estadual de Sergipe (Unese), que marcará um avanço histórico para o setor educacional do estado. De acordo com Mitidieri, ela é um compromisso assumido no final de 2024, e que agora começa a se tornar uma realidade.

“A semana começa com boas notícias para a educação. Passamos a manhã discutindo a criação da universidade estadual, um marco que vai transformar o nosso estado. Em breve, traremos mais detalhes à população”, declarou o chefe do Executivo estadual.

Foto: Reinaldo Moura