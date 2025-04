GOVERNO DE SERGIPE BUSCA RETORNO DE ÁREA ALFANDEGADA NO AEROPORTO SANTA MARIA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU

O governador Fábio Mitidieri reuniu-se nesta quinta-feira, 24, com gestores estaduais e representantes da Receita Federal em Sergipe e da Aena Brasil, que administra o Aeroporto Internacional de Aracaju – Santa Maria, para intermediar o retorno das operações por meio da Declaração de Trânsito Aduaneiro (DTA) em área alfandegada em Sergipe.

Segundo o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, e da Ciência e Tecnologia de Sergipe, Valmor Barbosa, a medida atende a um pedido antigo dos empresários sergipanos. “Até 2014, o Aeroporto Santa Maria tinha uma área alfandegada. Hoje, os empresários de Sergipe que fazem importação precisam realizar a operação das suas mercadorias em Salvador, o que demanda muito tempo. Então, nós estamos tentando trazer a operação de DTA para o aeroporto que é administrado pela Aena. O governador aproveitou também para cobrar a Aena para agilizar a questão dos voos internacionais em Sergipe”, explica Valmor Barbosa.

O gestor destaca ainda que, no processo de retorno da área alfandegada, a Receita Federal tem sido parceira do Estado para atender a demanda do mercado sergipano.

Nesse contexto, o delegado da Receita Federal em Sergipe, André Ricardo Santana Passos, ressalta que o órgão federal já realizou e disponibilizou à Aena os estudos para facilitar a viabilidade do alfedegamento do aeroporto ou de um possível terminal de cargas no aeroporto. “Também comunicamos que, possivelmente no segundo semestre, a Receita terá aqui em Sagipe uma alfândega, além da delegacia da Receita, então serão duas unidades da Receita Federal aqui. O crescimento do comércio exterior aqui em Sergipe proporcionou isso. A economia de Sergipe é muito importante e estamos aqui para ajudar”, evidencia o delegado André Ricardo Santana Passos, ao enfantizar o crescente volume de exportaçõese e importações no estado.

Foto: Reinaldo Moura