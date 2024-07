Governo celebra 30 edições do “Sergipe é aqui” com anúncio de investimentos de R$ 2,7 mi em Umbaúba

O município de Umbaúba, no sul sergipano, recebeu nesta sexta-feira, 19, a 30ª edição do projeto ‘Sergipe é aqui’, iniciativa que aproxima a administração estadual do cidadão. Na ocasião, o governador Fábio Mitidieri comemorou as 30 edições do governo itinerante, levando mais de R$ 2,7 milhões em investimentos, além dos mais de 160 serviços ofertados pela administração pública estadual. O objetivo do programa é atender todos os 75 municípios sergipanos em quatro anos de gestão. A 31ª edição ocorrerá em Japaratuba, no leste sergipano.

As ações na cidade de Umbaúba, que possui aproximadamente 25 mil habitantes, ocorreram no entorno do Mercado Municipal Pedro de Balbino. Na oportunidade, Fábio Mitidieri destacou o sucesso e a importância da 30ª edição do programa.

“É muito bom chegarmos a esse número. Foram trinta cidades recebendo toda a estrutura do nosso governo, um governo itinerante que é o ‘Sergipe é aqui’.Todas as secretarias, órgãos, mais de quatro mil atendimentos por edição, mostrando a força do evento. Em um ano e meio, conseguimos dar esse número expressivo de atendimentos em trinta cidades”, afirmou.

Investimentos

Durante a edição, o governador autorizou a inclusão no programa Acelera Sergipe, contemplando reformas e urbanizações que somam um investimento total de R$ 2.740.007,07. As seguintes obras serão realizadas: reforma da Praça Anfilófio Fernandes Viana, conhecida como Praça do Cuscuz (R$ 228.297,71); reforma da Praça do Conjunto Albano Franco (R$ 94.987,77); revitalização dos Canteiros da Rua Estância (R$ 209.584,81); reforma da Praça Santo Antônio (R$ 273.580,19); reformada Praça José Moreira (R$ 59.245,51); reforma da Praça Marizete Barreto (R$78.342,73); reforma do Mercado Municipal de Carnes Vermelhas (R$ 373.227,30); reforma do Mercado Municipal de Cereais (R$ 222.741,05); urbanização dos Canteiros da Avenida Manoel Fernandes (R$ 1.200.000,00).

O secretário de Estado de Desenvolvimento e Infraestrutura (Sedurbi), Igor Albuquerque, informou que também foi autorizada a execução de 10.000 m² de pavimentação asfáltica e de 10.000 m² de pavimentação em paralelepípedo em ruas do município. “Os investimentos somam mais de R$ 2 milhões. Além disso, foram autorizadas a substituição de alguns projetos do Programa Acelera Sergipe por nove projetos para Umbaúba, totalizando mais de 2,7 milhões de reais”, detalhou Albuquerque.

Balanço

O governador ressaltou a importância da colaboração entre o Governo do Estado e as prefeituras locais para o sucesso do programa. “O ‘Sergipe é aqui’ precisa da participação das prefeituras e do apoio que temos recebido, o que possibilita gerar mais serviços à população. Hoje é um dia chuvoso, mas as pessoas estão vindo porque são serviços essenciais que, às vezes, demoram meses ou talvez anos para conseguir. Reunimos tudo no mesmo dia, por isso sabemos que as pessoas fazem um esforço a mais para estar aqui”, disse Mitidieri.

Desde o início do projeto, o ‘Sergipe é aqui’ já alcançou aproximadamente 140 mil pessoas nos 29 municípios onde foi realizado. Em 2024, o projeto passou por várias cidades, incluindo Gararu, Santana do São Francisco, Muribeca, Cumbe, Moita Bonita, Indiaroba, Cedro de São João, Carira, Itabi, Tomar do Geru e Areia Branca.

Em 2023, o governo itinerante atendeu cidades como Boquim, Propriá, Porto da Folha, Estância, Carmópolis, Nossa Senhora das Dores, Frei Paulo, Itabaianinha, Itaporanga, Capela, Santo Amaro das Brotas, Ilha das Flores, Riachuelo, Campo do Brito, Tobias Barreto, Poço Verde, Nossa Senhora da Glória e Laranjeiras.

Serviços

O projeto disponibilizou uma ampla gama de serviços, incluindo atendimentos de saúde, emissão de documentos, agendamento e emissão de carteiras de identidade, acesso à Tarifa Social da Deso, castração de animais, serviços do Detran/SE, orientações jurídicas, além de atividades de lazer e cultura. Mais de 20 Secretarias de Estado e diversos órgãos da administração pública estadual participaram desta edição.

O governador também assinou o termo de cooperação com o município de Japaratuba para a 31ª edição do ‘Sergipe é aqui’. Ele enfatizou a importância do planejamento e da organização prévia para garantir o sucesso de cada evento, adaptando-o às necessidades e características de cada localidade.

“Programamos a cada quinze dias para garantir que cobriríamos os 75 municípios durante nosso mandato. A próxima será em Japaratuba, e queremos fazer uma grande festa lá, assim como aqui em Umbaúba, e nas outras 29 edições. Onde passamos, tentamos trazer alguma novidade, entender a característica local, garantindo o sucesso de cada edição. Não será diferente, faremos um grande evento aqui em Umbaúba”, concluiu Mitidieri.

Empreendimentos na região

Antes de visitar os estandes do ‘Sergipe é aqui’, o governador Fábio Mitidieri visitou a empresa DGF Soluções Têxteis Ltda. A vistoria destacou a importância da empresa para o crescimento econômico da região e o papel do governo estadual e da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise) no fomento a novos empreendimentos. A DGF Soluções Têxteis atua na confecção de roupas profissionais e enxovais hospitalares, com planos de expansão para outros estados do Nordeste.

A empresa solicitou incentivos do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI), prevendo um investimento de R$ 1.520.395,00 na instalação da indústria, com início das operações em 2025. A expectativa é gerar 40 empregos diretos e até 200 empregos indiretos.

A escolha da localização do Núcleo Industrial e de Serviços de Umbaúba ocorre por ser uma área com infraestrutura que possibilita a expansão da atividade produtiva em função das avenidas pavimentadas, sistema de comunicação, esgoto, energia, água e muitos outros fatores.

Durante a visita, o chefe do Executivo estadual falou sobre a importância do projeto. “São duas fábricas que estão se instalando aqui em Umbaúba. Fizemos questão de visitar, conhecer a estrutura e trazer o apoio. Uma delas, uma lavanderia hospitalar, está gerando cem empregos diretos e deve se instalar nos próximos sessenta dias. Queremos estar aqui para inaugurar com todo o apoio do Estado. A outra é uma fábrica de móveis rústicos e artesanais, que também vai gerar mais emprego e oportunidades. Nosso objetivo é sempre buscar mais oportunidades, melhorar a qualificação da mão de obra e, com isso, a vida dos sergipanos”, frisou o governador.

O presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise), Ronaldo Guimarães, também comentou sobre os empreendimentos. “Hoje é mais um dia importante para o Governo do Estado. Além da edição do ‘Sergipe é aqui’ em Umbaúba, trouxemos o governador para visitar as futuras instalações de uma fábrica de lavanderia industrial. O governador ficou satisfeito com o que viu e com a perspectiva de geração de 100 empregos diretos e mais 50 a 60 indiretos. Esta região, carente desse tipo de investimento, recebe um grande volume de investimentos realizados por empresários competentes e corretos. Eles iniciaram o processo no começo do ano e já estão com o processo em andamento. Nos próximos 30 dias, estarão prontos para operar”, informou.

Foto: André Moreira