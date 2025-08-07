Governo conclui encontros do Sergipe Participativo em diálogo com população da Grande Aracaju

Foi realizado na última quarta-feira (06), o último encontro do programa Sergipe Participativo, promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan). Desta vez a capital Aracaju recebeu o evento, com foco em dialogar com a população da Grande Aracaju, englobando as oficinas dos Planos de Desenvolvimento Regional (PDR) e as audiências públicas do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para 2026.

O encontro, realizado no Centro de Excelência Atheneu Sergipense, reuniu moradores da capital e dos demais contemplados nesta edição, como São Cristóvão, Nossa Senhora do Socorro, Laranjeiras e Barra dos Coqueiros. Parlamentares municipais e estaduais também participaram do evento, bem como representantes das secretarias municipais de Planejamento de Aracaju, Barra dos Coqueiros e São Cristóvão.

O programa de escutas populares resultou em aproximadamente mil propostas recebidas, conforme destacou o secretário Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação, Julio Filgueira. “A decisão, quando é feita com a participação popular, transforma a realidade. Nós totalizamos mais de mil propostas recebidas e, certamente, isso vai deixar a nossa LOA e os Planos de Desenvolvimento Regionais muito mais ricos e efetivos, daquilo que a gente precisa para chegar mais junto da população, para que nossas políticas públicas tenham mais efetividades”, enfatizou.

No primeiro momento, os participantes conheceram a importância dos PDR’s e contribuíram, através de uma oficina, com sugestões e informações importantes sobre as regiões, divididos em grupos e visualizando mapas impressos da região. Já na audiência pública do PLOA, sergipanos e sergipanas puderam opinar sobre como o Governo de Sergipe deve alocar seus recursos para o ano seguinte, priorizando áreas essenciais para o desenvolvimento, de acordo com a indicação da população local.

As pessoas foram ouvidas sobre como o estado deverá alocar investimentos em áreas como saúde, educação, segurança, infraestrutura, entre outras, estabelecendo metas fiscais e limites de gastos, e contribuindo para o controle e a responsabilidade na gestão de recursos. Assim, o Sergipe Participativo se consolidou como um canal fundamental de escuta e planejamento participativo para a construção dos novos Planos de Desenvolvimento Regional e Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2026.

Moradora de Aracaju, a aposentada Lúcia de Fátima destacou a importância do Sergipe Participativo para acolher as necessidades de cada região. “Nós pudemos discutir políticas públicas, que é o que a gente mais necessita para as comunidades, tanto aqui de Aracaju, como na Grande Aracaju. São as necessidades que a gente quer que o Governo do Estado possibilite para todas as comunidades, em todas as oportunidades”, comentou.

Audiência pública virtual

Após a realização das etapas territoriais do Sergipe Participativo em nove municípios sergipanos, o projeto segue no próximo dia 14 de agosto com uma audiência pública virtual, voltada a ouvir a população para a construção do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2026.

Esta etapa acontecerá a partir das 18 horas, por meio de plataforma virtual, e traz como objetivo proporcionar à população mais um canal de diálogo para sugestões e para uma construção conjunta do Orçamento para o ano de 2026.

As sugestões e contribuições populares poderão ser feitas de forma online, até o dia 15 de agosto, por meio do preenchimento do formulário do PLOA 2026.

