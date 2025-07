GOVERNO CONVOCA CANDIDATOS DO CONCURSO DE GESTOR GOVERNAMENTAL PARA PROVAS DISCURSIVA E DE TÍTULOS

O Governo de Sergipe publicou, nesta terça-feira, 22, o resultado definitivo da prova objetiva e a convocação para as provas discursiva e de títulos do concurso público para o cargo de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG). Conduzido pela Secretaria de Estado da Administração (Sead) e organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), o certame selecionará profissionais para o provimento de sete vagas e formação de cadastro reserva do quadro de pessoal da Administração Estadual.

A prova discursiva será realizada no próximo dia 3 de agosto, em Aracaju, no período vespertino, e os locais de aplicação serão divulgados no dia 29 deste mês. Para participar da avaliação de títulos, os candidatos devem submeter os documentos para análise, em conformidade com as disposições gerais descritas na convocação, entre os dias 23 e 29 de julho, utilizando o link específico que será disponibilizado na página do concurso no site da FGV – https://conhecimento.fgv.br/concursos/seadse25.

O concurso para EPPGG de Sergipe, cargo cujo subsídio inicial é de R$ 12,4 mil, está dividido em duas etapas. Na primeira delas, os candidatos são submetidos a avaliações objetiva, discursiva e de títulos. Na sequência, os classificados na primeira fase, dentro do quantitativo previamente definido, serão convocados para o curso de formação, também de caráter eliminatório e classificatório, que constitui a segunda etapa da seleção.

Instituída pela Lei estadual nº 4.302/2000, a carreira de EPPGG é típica de Estado e essencial ao aperfeiçoamento da gestão e da governança na Administração Estadual. São áreas típicas da atuação dos gestores governamentais, dentre outras: planejamento governamental, orçamento público, finanças, gestão de pessoas, contratações públicas, patrimônio, elaboração legislativa, gestão de projetos e inovação.

Foto: Ascom Sead