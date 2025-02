GOVERNO DE SERGIPE PARTICIPA DE ENCONTRO NACIONAL PARA FORTALECER INOVAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

O Governo de Sergipe, por meio da Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação (Emgetis), marca presença na 171ª Reunião Ordinária do Conselho de Associadas (Roca) da Associação Brasileira de Entidades Estaduais e Públicas de Tecnologia da Informação e Comunicação (ABEP-TIC). O evento realizado em Fortaleza teve início nesta quinta-feira, 20, e segue até a sexta-feira, 21, reunindo lideranças e especialistas para debater desafios e inovações na transformação digital do setor público.

O presidente da Emgetis, João Pereira, e a diretora de Tecnologia, Kleyssie Pinheiro, representam Sergipe e participam da reunião, que inaugura o calendário oficial de eventos da ABEP-TIC em 2025. Durante os dois dias de programação, são discutidos temas essenciais como segurança em aplicações nativas em nuvem, modernização do atendimento ao cidadão por meio da tecnologia e infraestrutura digital para inteligência artificial. A cerimônia de abertura contou com a participação do governador do Ceará, Elmano de Freitas, que enfatizou a relevância das empresas estaduais para a política nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação.

O presidente da Emgetis destacou o compromisso do governo estadual com a inovação. “O Governo de Sergipe tem investido continuamente em soluções inovadoras para aprimorar os serviços públicos. A troca de experiências com outras entidades e especialistas possibilita que acompanhemos as melhores práticas do setor e implementemos estratégias eficazes em nosso estado”, afirmou João Pereira.

Já a diretora de Tecnologia da Emgetis ressaltou a importância do evento para a modernização dos serviços digitais em Sergipe. “Discutir a evolução da segurança cibernética e a infraestrutura para inteligência artificial são temas essenciais para garantirmos um ambiente digital mais eficiente e seguro para os sergipanos. Nossa presença na Roca nos permite alinhar estratégias e fortalecer o compromisso do governo com a inovação”, pontuou Kleyssie Pinheiro.

A programação inclui paineis, apresentações de empresas do setor e debates sobre soluções tecnológicas para a eficiência da gestão pública. O evento também conta com a participação de autoridades e dirigentes de empresas estatais de TIC de diversos estados brasileiros, reforçando o compromisso com a modernização digital no país.

Foto: Ascom ABEP-TIC