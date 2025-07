GOVERNO DE SERGIPE ABRE AS INSCRIÇÕES DO CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE AUDITOR FISCAL TRIBUTÁRIO

O Governo de Sergipe abre, nesta quinta-feira, 31, as inscrições do novo concurso público para o cargo de auditor fiscal tributário da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). O novo certame para a carreira de Auditoria Fiscal Tributária, conduzido pela Sefaz e pela Secretaria de Estado da Administração (Sead), é organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) e conta com 50 vagas, sendo 10 para provimento imediato e 40 para formação de cadastro reserva.

As inscrições devem ser realizadas, exclusivamente, na página do concurso no site do Cebraspe até as 18h do dia 20 de agosto. As vagas para o cargo de auditor fiscal tributário estão distribuídas em três especialidades: Geral, Tecnologia da Informação e Tributária. Do total de vagas, 20% estão reservadas para pessoas com deficiência (PcD) e 10% para candidatos afrodescendentes.

A carreira de Auditoria Fiscal Tributária da Sefaz tem remuneração inicial de até R$ 22.541,47, sendo composta de vencimento básico (R$ 16.016,47) e bônus de eficiência variável (até R$ 6.525,00). Podem participar do concurso profissionais que possuam graduação de nível superior em qualquer área de formação. O certame contará com provas objetiva e discursiva, aplicadas em Aracaju, e avaliação de títulos.

Secretaria de Estado da Fazenda, Sara Tarsila explica que os profissionais admitidos por meio deste concurso desempenharão papel importante no fisco estadual, atuando para combater a sonegação, aumentar a arrecadação e garantir os recursos necessários ao investimento em políticas públicas. “Os novos auditores reforçarão o nosso quadro e auxiliarão os profissionais que já integram a carreira exercendo um trabalho de excelência”.

Governo dos concursos

Atualmente, destaca a secretária de Estado da Administração, Lucivanda Nunes, o Governo de Sergipe administra diversos concursos em áreas prioritárias do Estado, como Saúde, Assistência Social e Segurança Pública. A gestora ressalta ainda que a realização de concurso públicos já se tornou uma marca da atual gestão e é parte de uma política mais ampla de valorização do funcionalismo.

“Ao lançar mão de editais para a contração de servidores, o governo beneficia toda a administração, na medida em que possibilita a atração e a seleção de profissionais qualificados, com formações acadêmicas e especializações diversas, o que eleva a qualidade das políticas públicas formuladas e implementadas pelo Estado”, afirma a secretária.

Estão em andamento, pontua Lucivanda, o primeiro concurso público da história da Secretaria da Assistência Social e o maior concurso público para a área médico-hospitalar realizado em Sergipe nos últimos anos. Além destes certames, a gestão estadual está realizando concurso para a carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental e avança na preparação de outros importantes concursos, como o do magistério, o da recém-criada carreira de analista educacional e o do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER-SE).