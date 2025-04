GOVERNO DE SERGIPE ABRE INSCRIÇÕES PARA O 4º MÓDULO DE CAPACITAÇÃO EM PETRÓLEO E GÁS PARA SERVIDORES PÚBLICOS

Dando continuidade ao fortalecimento do setor de Petróleo e Gás, o Governo de Sergipe, por meio das Secretarias de Estado da Administração (Sead) e do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (Sedetec), abre inscrições por meio da Escola de Governo para mais uma etapa de capacitação voltada para servidores públicos. A iniciativa é realizada em parceria com a Escola de Governo e a Universidade Tiradentes (Unit), reafirmando o compromisso com a qualificação contínua do funcionalismo.

As inscrições podem ser realizadas no site da Escola de Governo.

O quarto módulo do curso de Petróleo e Gás tem como foco a ‘Tributação nos Negócios do Setor de Gás Natural’. A formação será realizada nos dias 7, 8 e 9 de maio, com o objetivo de oferecer conhecimento especializado, alinhado às demandas do setor e às estratégias de desenvolvimento econômico do estado.

De acordo com o diretor-geral da Escola de Governo, Wellington Mangueira, a capacitação visa proporcionar uma formação abrangente sobre os princípios, técnicas e práticas da indústria de petróleo e gás natural, além de noções sobre o mercado e a tributação do gás. “O objetivo é capacitar os participantes a desenvolver competências para entender os diversos segmentos dessa cadeia produtiva, promovendo inovação e sustentabilidade”, destacou.

O Módulo 4 do curso será ministrado pelo professor e doutor em direito tributário José Gomes de Britto Neto. Com mais de 17 anos de experiência nas áreas de direito tributário e empresarial, o professor abordará a dinâmica da tributação no setor de petróleo e gás, com base na legislação vigente, além de discutir os possíveis impactos da reforma tributária. As aulas ocorrerão nos turnos da manhã e tarde, nos dias 7 e 8 de maio, e somente pela manhã no dia 9 de maio. As inscrições para este módulo estarão abertas de 9 a 30 de abril, por meio do site da Escola de Governo.

Trilha de Formação

A formação foi dividida em cinco módulos teórico-práticos, totalizando 120 horas/aula presenciais, e com professores renomados em suas respectivas áreas. Com a iniciativa, Sergipe se posiciona como um centro de excelência em Petróleo e Gás, integrando esforços do setor público e privado para aproveitar ao máximo os recursos naturais e tecnológicos disponíveis no estado.