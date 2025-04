Governo de Sergipe alinha parcerias com a Prefeitura de Aracaju

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan), dá continuidade às tratativas referentes ao projeto de revitalização do Centro de Aracaju. Na última sexta-feira, 4, representantes da secretaria se reuniram com a prefeita da capital, Emilia Correa, e com representantes das secretarias municipais, para alinhar parcerias conjuntas para requalificação do centro comercial.

Na reunião, foi discutida uma possível criação de um instrumento de governança composto pelo Estado, pela Prefeitura e pelo terceiro setor, incluindo a participação popular e de entidades privadas neste processo. Prefeitura e Estado também sinalizaram a realização de um seminário para envolver os aracajuanos e toda a sociedade envolvida com as questões do Centro da capital.

Para a prefeita Emília, a parceria será fundamental para reaquecer o Centro da capital. “Temos buscado essas parcerias, e esse alinhamento é fundamental. Acredito que a união de esforços certamente nos fará progredir em áreas como turismo, mobilidade e infraestrutura dessa região”, destacou.

Durante o encontro, o Governo compartilhou com os membros da prefeitura mais detalhes, também, sobre o projeto do Programa Integrado de Desenvolvimento Cultural e Turístico de Sergipe (Viva-SE), que prevê a instalação de equipamentos culturais em diversas regiões, inclusive no próprio centro da capital, com foco em fortalecer o turismo e a cultura de Sergipe, com apoio do BNDES.

O secretário da Seplan, Julio Filgueira, que representou o Governo na reunião junto ao Instituto Banese, reafirmou a importância da parceria. “Acreditamos que a revitalização do Centro deve ser um projeto de toda a sociedade, liderado pela Prefeitura e com apoio do Governo, que deverá mobilizar setores do empresariado, da universidade, associações comunitárias, entidades de classe, enfim, todos unidos para que possamos garantir que esse projeto corresponda à cidade que queremos legar para o futuro. No encontro, fizemos um primeiro estreitamento, conhecendo as equipes e falando da disposição do governador Fábio Mitidieri e da Seplan em trabalhar de forma conjunta”, ressaltou o secretário Julio Filgueira.

Projeto ‘Aracaju no Centro’

Em 2024, a Seplan deu início às discussões do projeto de revitalização da região central da capital sergipana, intitulado ‘Aracaju no Centro’, com a realização de um seminário em julho, reunindo representantes do poder público, de universidades, de experiências exitosas de outros estados, em torno de diálogos sobre o tema.

O evento, realizado em parceria com a Agência Sergipe de Desenvolvimento (Desenvolve-SE) e o Instituto Banese, teve como objetivo compartilhar os desafios enfrentados pelo centro histórico e comercial e as possibilidades de requalificação, seja do ponto de vista econômico, social, turístico e cultural.

A Seplan também integra, por meio da Subsecretaria de Desenvolvimento Regional e Gestão Metropolitana (SDR), a Rede Brasileira de Urbanismo em Áreas Centrais. A Rede, composta também por representantes de Amazonas, Bahia, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo, serve como espaço de diálogo e elaboração de projetos nas áreas de políticas urbanas, sociais e econômicas para os centros urbanos do país.