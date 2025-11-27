Governo de Sergipe amplia quadro de contadores pra aprimorar a gestão

Para fortalecer as estruturas administrativas e financeiras e aprimorar o controle interno, bem como garantir a execução eficaz das ações fiscais, orçamentárias e contábeis do Estado, o Governo de Sergipe propôs, e a Assembleia Legislativa de (Alese) aprovou, nesta quinta-feira, 27, projeto de lei que cria 24 novos cargos de contador no quadro de pessoal da administração estadual. A medida objetiva aprimorar a gestão pública, tornando-a mais eficiente para atender com qualidade às necessidades da população sergipana.

A secretária de Estado da Administração, Lucivanda Nunes, afirma que a qualificação do quadro de servidores é uma das prioridades estratégicas da gestão do governador Fábio Mitidieri, para garantir a oferta de serviços públicos eficientes e de qualidade à população. Nesse sentido, destaca ela, a gestão estadual realizou, em 2023, após um intervalo de 30 anos, um novo concurso para a área contábil, com 54 vagas.

De acordo com a gestora da Secretaria de Estado da Administração (Sead), após nomear os candidatos aprovados, o Governo do Estado evidenciou que a demanda por profissionais da área contábil superava o número de vagas inicialmente ofertadas. Desse modo, com candidatos ainda aptos a serem convocados, essa ampliação do quadro permitirá atender à demanda atual e reforçar a capacidade de atuação do Estado.

“O concurso que realizamos para o cargo de contador segue válido até abril de 2026, com possibilidade de prorrogação por mais dois anos, o que viabiliza a convocação de classificados em lista de excedentes para o provimento dos cargos recém-criados na estrutura do Poder Executivo estadual. Essa é uma medida bastante importante e necessária para aprimorar o funcionamento da gestão pública e, por conseguinte, prestar melhores serviços aos cidadãos”, destaca Lucivanda.

Na administração estadual, em cumprimento à legislação vigente, é o contador o responsável pela importante tarefa de elaborar e divulgar a informação contábil para fins de prestação de contas, responsabilização e tomada de decisão. Essas informações são a base para a elaboração dos Balanços Orçamentário e Financeiro, do Balanço Patrimonial, da Demonstração das Variações Patrimoniais, do Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Estado.

Foto: Jadilson Simões/Agência Alese