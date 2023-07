Governo de Sergipe antecipa pagamento do Aluguel Social referente ao mês de julho. Benefício é pago dia 30 de cada mês

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania (Seasc), realizou na manhã desta sexta-feira, 28, o pagamento adiantado do programa estadual Aluguel Social referente ao mês de julho. O benefício é pago no dia 30 de cada mês e este é o segundo mês consecutivo que o pagamento é feito antes da data.

A secretária da Assistência Social e Cidadania, Érica Mitidieri, afirma que garantir esse benefício e poder pagar de forma antecipada é motivo de celebração, pois os recursos dos programas de transferência de renda, muitas vezes, são o único meio que as famílias têm para manter seus lares.

“O Aluguel Social é tudo para algumas famílias. Apesar de parecer simples, é uma ajuda imensa. Sabemos das dificuldades de se conseguir trabalho, e quando se tem criança se torna mais difícil ainda. Nosso governo tem trabalhado para gerar mais oportunidades de capacitação e instrução para o povo sergipano no mercado, mas esse trabalho é feito em paralelo com as políticas assistenciais. A fome não espera, a doença não espera, e precisamos estar atentos e sensíveis às necessidades básicas da nossa gente”, declarou a secretária.

O programa Aluguel Social destina um auxílio financeiro mensal para o pagamento de aluguel de famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica. O benefício é pago durante o período que antecede a entrega definitiva de imóvel por meio de programas ou projetos públicos habitacionais nos quais as famílias são cadastradas.

