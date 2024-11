Governo de Sergipe apoia sustentabilidade no Pré-Caju com trio elétrico movido a gás

O Governo de Sergipe apoiou uma iniciativa pioneira e sustentável durante o Pré-Caju 2024, realizado no último final de semana. O Bloco Caranguejo Elétrico desfilou com um caminhão movido a gás natural liquefeito (GNL), reduzindo o impacto ambiental e contribuindo para a descarbonização do estado. Liderada pela Eneva, a ação se relaciona à política de transição energética conduzida pela administração estadual, focada no incentivo a uma economia de baixo carbono.

A substituição do óleo diesel pelo GNL pode reduzir em até 20% a emissão de CO2, além de minimizar a liberação de partículas poluentes na atmosfera. “O Governo de Sergipe tem um compromisso com o desenvolvimento sustentável e com o estímulo a práticas que promovam um futuro mais limpo. Apoiar a Eneva em uma ação como essa mostra o empenho do Estado com um crescimento econômico responsável, compatível com uma transição energética segura e eficiente”, resumiu o titular da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), Valmor Barbosa.

A iniciativa da Eneva contou, ainda, com a parceria da Scania e da VirtuGNL. Segundo o diretor-executivo de Marketing, Comercialização e Novos Negócios da companhia, Marcelo Lopes, a ação está alinhada com o planejamento estratégico da empresa, que vem desenvolvendo um corredor logístico verde no país a partir do investimento em caminhões movidos a gás natural.

O trio do Caranguejo Elétrico foi comandado pelo cantor Luiz Caldas, precursor do axé music no Brasil. O bloco é reconhecido como um dos mais tradicionais do Pré-Caju, em atividade desde 1995.

Foto: Ascom Sedetec