Governo de Sergipe assina protocolo com BNDES na COP30 para impulsionar ações de economia verde

O Governo de Sergipe assinou nessa terça-feira, 11, um protocolo de intenções com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP30), em Belém, capital paraense. A assinatura prevê o aporte de R$ 50 milhões para a restauração ecológica e representa um avanço importante na agenda ambiental do estado.

O governador Fábio Mitidieri ressaltou que o protocolo é um passo importante para consolidar Sergipe como referência em sustentabilidade e economia verde. “Temos um compromisso com a preservação da caatinga, a recuperação do Rio São Francisco e o desenvolvimento sustentável das comunidades ribeirinhas. Essa parceria com o BNDES reforça que o desenvolvimento sustentável é uma prioridade e que Sergipe está no caminho certo”, destacou.

O protocolo prevê recursos, por meio do Programa Floresta Viva, do BNDES, para execução do projeto Florestar-SE: Velho Chico, idealizado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac). A iniciativa tem como foco o reflorestamento de áreas degradadas da caatinga e a preservação da bacia hidrográfica do Rio São Francisco, com ações que unem conservação ambiental, inclusão social e desenvolvimento sustentável.

Para o Secretário Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação, Júlio Filgueira, o acordo consolida um novo momento para a política ambiental sergipana. “Este protocolo firmado com o BNDES é um marco que reafirma o compromisso de Sergipe com a restauração ecológica, com a recuperação das margens do Rio São Francisco, com a inclusão das comunidades tradicionais e a valorização da agricultura familiar. Com este ato, durante a COP30, Sergipe mostra ao país e ao mundo que estamos prontos para liderar uma nova agenda de desenvolvimento sustentável no Nordeste, com foco na implementação do Plano Sergipano de Economia Verde e o olhar para as futuras gerações”, afirmou.

A adesão de Sergipe ao programa consolida o estado como protagonista na implementação de políticas ambientais alinhadas às metas nacionais e globais de sustentabilidade. “Com a assinatura do acordo, Sergipe dá um passo concreto no enfrentamento da desertificação e na proteção do São Francisco, reafirmando que é possível conciliar desenvolvimento, sustentabilidade e justiça climática”, destacou a secretária de Estado do Meio Ambiente, Deborah Dias.

O acordo com BNDES é resultado das ações de atração de investimentos realizadas pela Agência Sergipe de Desenvolvimento (Desenvolve-SE), no âmbito do Plano Sergipano de Economia Verde, e da articulação do senador Alessandro Vieira.

Para o presidente da Desenvolve-SE, Milton Andrade, o protocolo representa um avanço na transição sustentável de Sergipe. “A caatinga tem uma importância singular e poder fazer o reflorestamento aliado ao desenvolvimento econômico das regiões é estratégico. Em parceria com o BNDES vamos reflorestar, fortalecer a agricultura familiar, fomentar a bioeconomia e estruturar o mercado de carbono na região. Este é um marco para o Plano Sergipano de Economia Verde”, ressaltou.

Sergipe será o estado piloto, com atividades concentradas nas regiões do alto e baixo São Francisco sergipano, envolvendo comunidades indígenas, quilombolas e ribeirinhas. O projeto será desenvolvido em parceria com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Com o protocolo assinado, o Governo de Sergipe reforça seu compromisso ambiental e avança na construção de políticas públicas alinhadas às metas de sustentabilidade e de longo prazo debatidas durante a COP30.

