Governo de Sergipe autoriza edital de concurso público para procurador

Nesta terça-feira, 1º, o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, acompanhado do procurador Geral do Estado, Carlos Pinna Júnior, anunciou a autorização do edital para um novo concurso público destinado ao cargo de procurador do Estado.

O edital prevê a abertura de cinco vagas para preenchimento do quadro da Procuradoria-Geral do Estado. Essa iniciativa faz parte dos esforços da atual gestão, que já ofereceu mais de 170 vagas em concursos ao longo do ano, visando fortalecer a máquina pública e aprimorar o atendimento à população. A reunião contou também com a participação do secretário de Estado do Governo, Cristiano Barreto, e do subprocurador-Geral do Estado, Vladimir Macedo.

A abertura desse novo concurso para procurador do Estado representa mais um passo da atual administração estadual rumo à construção de um governo cada vez mais eficiente e próximo da população. A Procuradoria-Geral tem um papel fundamental na promoção de políticas públicas, na defesa dos interesses dos sergipanos e na participação ativa no acompanhamento dos processos judiciais que envolvem o estado de Sergipe.

Além disso, essa é mais uma ação que visa o fortalecimento do serviço público, a fim de garantir que a Procuradoria-Geral do Estado conte com profissionais qualificados e comprometidos com o bem-estar de nossa população. “Tenho plena convicção de que a seleção dos futuros procuradores será pautada pela excelência, garantindo assim um quadro de profissionais altamente capacitados para atuar em defesa dos interesses de Sergipe”, disse o governador Fábio Mitidieri.

Fábio também ressaltou que, desde o início da gestão, o governo tem investido em concursos públicos, acreditando que o fortalecimento do funcionalismo é um dos pilares para o desenvolvimento do estado. Ele também acrescentou que essa medida reforça o compromisso do Estado em garantir um serviço público de qualidade, com profissionais capacitados e dedicados a trabalhar em prol do bem comum. “Acredito que o desenvolvimento de Sergipe passa pela atuação de servidores públicos comprometidos com a ética, a transparência e a eficiência”, complementou.

O Procurador-Geral do Estado, Carlos Pinna Junior, enfatizou a importância do concurso para a Procuradoria Geral, destacando que é uma iniciativa fundamental do governador, pois restaurará a quantidade de procuradores conforme previsto no quadro, além de viabilizar o acompanhamento dos processos judiciais pelo quadro completo do governo estadual.

Administração

Além destas cinco vagas ofertadas para o concurso de procurador do Estado, em 2023, o Governo de Sergipe já disponibilizou um total de 169 vagas, incluindo concursos da Emdagro (55 vagas), Polícia Científica de Sergipe (60 vagas) e para contadores (54 vagas), cujo edital foi anunciado pelo governador no início de junho.

Além disso, neste ano, 116 novos servidores já foram empossados por meio de concurso público, incluindo 46 auditores fiscais de tributos empossados em fevereiro e 70 agentes e escrivães da Polícia Civil em junho.

Seguindo a política de fortalecimento do funcionalismo público, a expectativa é que mais quatro concursos sejam lançados ainda este ano. Os concursos previstos são para a Procuradoria-Geral do Estado de Sergipe (PGE-SE), Fundação Renascer, Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Agrese) e Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema).

No momento, estão abertas as inscrições para o cargo de contador do Estado, que poderão ser realizadas exclusivamente pela internet, no endereço novo.ibgpooncursos.com.br, no link correspondente ao certame, até as 15h59 do dia 03/08/2023, de acordo com o edital. As provas do concurso serão aplicadas no dia 10 de setembro, e espera-se que a iniciativa traga profissionais qualificados para fortalecer ainda mais o serviço público em Sergipe.

Foto: Arthur Soares