GOVERNO DE SERGIPE AUTORIZA EDITAL PARA PSS DE APOIO ESCOLAR E ACOMPANHANTE ESPECIALIZADO

Como parte de uma ação do planejamento estratégico do Governo de Sergipe para o fortalecimento da educação especial, foi publicada no Diário Oficial do Estado desta terça-feira, 28, a autorização para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação de Apoio Escolar e Acompanhante Especializado. São, no total, 182 vagas para Apoio Escolar e 369 para Acompanhante Especializado, mais cadastro de reserva, para execução das atividades na rede estadual de ensino.

A ação, já previamente sinalizada, reforça o compromisso do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura, em atender à demanda dos alunos que necessitam de um acompanhamento especial, permitindo o desenvolvimento de habilidades essenciais para a sua autonomia.

“As preocupações dos pais e mães estão solucionadas. A educação inclusiva é prioridade e garantida na Rede Estadual de Ensino. Nenhum aluno que se encaixa no perfil fica desassistido. Tranquilizamos todos os pais e mães desde o início. Com a autorização, o próximo passo é a publicação do edital no portal da Seduc para inscrições. A gestão da Seduc segue atenta à educação inclusiva e empenhada para ofertar um ensino de qualidade aos nossos alunos e de braços abertos para sempre dialogar com as famílias”, comenta o secretário de Estado da Educação e da Cultura, Zezinho Sobral.

Apoio especializado

Segundo dados do Departamento de Recursos Humanos da Seduc, a Rede Estadual de Ensino conta com 301 servidores como Apoio I e 524 profissionais como Apoio II. Além disso, são 131 salas de recursos multifuncionais.

De acordo com o setor, quando está próximo o período de encerramento do edital antigo, o Governo de Sergipe garante o lançamento de novos editais de seleção de profissionais, substituindo automaticamente todos os contratos em processo de término. Vale lembrar que também há situações de renovações de contratos ao longo da vigência dos PSSs, que é de dois anos, prorrogáveis por mais dois anos.

“Conseguimos renovar contratos ao longo de toda a vigência de PSS. Por exemplo, se algum contrato rescindir no período ou tiver alguma necessidade, enquanto o edital estiver vigente, podemos contratar. Os pais também podem ficar tranquilos: alguns contratos do atual PSS vencem no fim de junho, em agosto e outros em setembro”, explica Fernanda Moura, diretora do Departamento de Recursos Humanos da Seduc.

Os profissionais prestam atendimento aos estudantes da Educação Especial, mas exercem funções diferentes. O Apoio Escolar acompanha o estudante em ações rotineiras (fisiológicas, de higiene e afetivas). Já o Acompanhante Especializado atua nas ações pedagógicas, conforme as especificidades apresentadas pelo estudante, relacionadas à sua condição de funcionalidade e não à condição de deficiência.

Foto: Maria Odília