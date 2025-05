Governo de Sergipe busca investimentos do Oriente Médio para o estado em missão do Consórcio NE

O Governo do Estado participa da missão internacional do Consórcio Nordeste, em Doha, no Catar, e Arábia Saudita, até a próxima quinta-feira, 29, que visa, juntamente com os demais estados nordestinos, atrair investimentos em logística, energia e exportação de alimentos para a região. O vice-governador e secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, representa o governador Fábio Mitidieri na agenda.

Nesses primeiros dias de apresentação, Sergipe destacou os três principais segmentos que desenvolve na atualidade: o turismo, a Zona de Processamento de Exportação (ZPE) e o projeto de potássio para fertilizante. Nas reuniões bilaterais, foram debatidos fundos de investimentos, projetos de turismo, transição energética, as áreas de hidrogênio verde e o projeto de produção de potássio para fertilizante em área offshore. Debates que têm sido muito positivos para o estado. A comitiva sergipana na missão é formada também pela secretária de Estado da Fazenda, Sarah Tarsila, o secretário de Estado da Comunicação, Cleon Nascimento, o diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento de Sergipe, Milton Andrade, e o diretor de Relações Internacionais e Atração de Investimentos da Desenvolve-SE, Ademário Alves.

Os países integrantes do encontro têm a economia baseada no petróleo e investem em muitas áreas do mundo inteiro, inclusive no Brasil. Para eles, o Nordeste brasileiro é um grande setor, com alto potencial de receber novos investimentos. O vice-governador, Zezinho Sobral, durante a missão internacional tem se observado que há oportunidade para investimentos significativos. “Temos visto que novos negócios poderão ser feitos, novas empresas, novos hotéis, novas indústrias. Sergipe é um estado de muito potencial. Integramos esta missão, participamos das reuniões, recebemos outros estados e países, sempre com o foco em estreitarmos relações”, declarou Zezinho, após intensa agenda durante o evento ‘Northeast Day’.

Além dos representantes dos nove estados nordestinos, participam do encontro representantes de fundos de investimento e de setores da economia do petróleo e gás. Muitos desses investidores mantêm relações econômicas com Sergipe, a exemplo da Arábia Saudita, que tem interesse em investir na agricultura e na pecuária, por conta da dificuldade de produção em seu país. Além disso, o país saudita demonstrou interesse também em compreender o funcionamento das Zona de Processamento de Exportação (ZPEs) brasileiras, a fim de investir na geração de energia limpa.

De acordo com o vice-governador, os investidores de petróleo enxergam o futuro da energia limpa e querem participar das ações sergipanas, que hoje contam com energia eólica, usinas fotovoltaicas, produção de etanol, produção de energia a partir da biomassa, além da termoelétrica mais eficiente da América Latina, que compra gás de outros países, inclusive do Catar, um grande exportador.

Oportunidade

Diante desses interesses, viu-se a necessidade de se formular intercâmbios, a fim de investir no turismo e outras ações, por se tratarem de países de culturas distintas, promovendo, assim, a atração do interesse desses investidores na cultura e potencial econômico sergipanos.

O vice-governador Zezinho levou para os investidores informações sobre o estado e a possibilidade de recebê-los num futuro próximo, para serem discutidas facilitações do acesso a crédito, se necessário, e questões relativas ao meio ambiente. “Enfim, tudo que for necessário para se concretizar e materializar uma parceria importante. Esse é o nosso propósito com essas dessas missões”, ressaltou.

Segundo Zezinho, a estrela em Sergipe é o gás, mas o estado precisa avançar em outras linhas econômicas para o desenvolvimento, como o turismo, agricultura, pecuária, indústria de transformação e outras que podem efetivamente consolidar o crescimento e o desenvolvimento do Estado.

Foto: Secom Sergipe