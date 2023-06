Governo celebra contratação de 300 trabalhadores e impulsiona geração de empregos em Carmópolis

Na busca contínua pelo desenvolvimento econômico e pela geração de emprego e renda para os sergipanos, o Governo de Sergipe celebrou a contratação de 300 trabalhadores selecionados para compor o quadro de funcionários da NC Vigilância, empresa terceirizada pela Carmo Energy.

A solenidade, realizada nesta segunda-feira, 19, aconteceu na Biblioteca Pública Epifhanio Dória, situada no bairro Treze de Julho, e contou com a presença do governador Fábio Mitidieri, consolidando mais um passo na promoção do progresso e bem-estar da população.

O processo de seleção e contratação dos trabalhadores foi intermediado pelo Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), órgão vinculado à Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem). A iniciativa é resultado da parceria entre o Governo de Sergipe e a Carmo Energy. Por meio desse trabalho conjunto, a empresa também se comprometeu a solicitar que suas terceirizadas contratem 20% da mão de obra local, visando promover o crescimento econômico do município e garantir oportunidades de trabalho para os moradores da região.

Além disso, a parceria entre o governo e a Carmo Energy também busca investir na formação de mão de obra qualificada para os postos de trabalho criados. A ideia é que as capacitações sejam realizadas nas escolas de ensino profissionalizante do Estado, incluindo a já existente em Carmópolis. Dessa forma, serão formados profissionais de acordo com as necessidades da empresa tanto no presente quanto nos próximos anos.

Para o governador Fábio, a celebração destas novas contratações representa mais um importante momento do desenvolvimento socioeconômico sergipano. “Esta é mais uma evidência da retomada econômica do nosso estado, especialmente no setor de petróleo e gás, onde temos grandes oportunidades de crescimento e investimento. Nosso objetivo é proporcionar dignidade ao povo por meio do trabalho, permitindo que as pessoas sustentem suas famílias e criem oportunidades para seus entes queridos. É assim que transformaremos a história de Sergipe, e essa é nossa prioridade”, enfatizou.

Ele também ressaltou o compromisso da administração estadual em capacitar a mão de obra por meio da parceria estabelecida com empresas de Carmópolis e regiões adjacentes. “Seguimos buscando ouvir ativamente as demandas da região para fornecer a qualificação necessária para a mão de obra local”, completou Mitidieri.

O secretário da Seteem, Jorge Teles, destacou que o objetivo do governador Fábio é continuar promovendo um ambiente favorável para que os empresários se sintam encorajados a investir e que encontrem no governo um parceiro na geração de empregos e renda. “Hoje é um dia de celebração, pois comemoramos os resultados do trabalho desenvolvido pelo Governo do Estado para atrair novas indústrias e investimentos para Sergipe. Parabéns ao nosso governador pelo trabalho incansável que tem impulsionado o crescimento e atraído muitos investimentos para o nosso estado. Encerro com uma mensagem de esperança e confiança no futuro, pois temos um governador dedicado a trazer emprego e renda para o nosso querido estado”, afirmou Teles.

Segundo o senador Laércio Oliveira, Sergipe está vivenciando um período inédito em sua história. Ele reforçou a seriedade e o comprometimento da Carmo Energy e da NC Vigilância, envolvidas na parceria. “Nosso governador está promovendo uma transformação política e socioeconômica sem precedentes neste estado, buscando promover o bem-estar da população. Não tenho dúvidas de que Sergipe é o território ideal para que as empresas realizem seus negócios e prosperem, também levando prosperidade ao nosso povo sergipano”.

Oportunidade de transformação

Recém-contratado pela NC Vigilância e morador de Carmópolis, Leonardo de Melo compartilhou sua visão sobre essa oportunidade. Segundo ele, esta chance impulsionará a realização de seus sonhos e objetivos, além de fomentar o crescimento e desenvolvimento de Carmópolis, garantindo o sustento das famílias. “Quero expressar meu agradecimento ao governador Fábio, ao senador Laércio e a todos os envolvidos nessa nova fase do nosso estado, especialmente na área do trabalho. É de extrema importância a parceria do governo estadual com as empresas privadas para a geração de empregos. Antes, muitas pessoas precisavam sair de Sergipe em busca de oportunidades de trabalho, mas, graças às portas que estão se abrindo, não precisaremos mais fazer esse êxodo. Agora, tanto os moradores de Carmópolis quanto os das regiões vizinhas têm a chance de ter empregos e garantir o sustento de suas famílias.”

Já Laise Alves, 28, moradora no Povoado Aguada, em Carmópolis, e, também, nova funcionária da NC, expressou sua gratidão pela oportunidade proporcionada por meio da parceria entre o Governo do Estado e a Carmo Energy. “Estou pronta viver esse novo momento em minha vida, e estou totalmente comprometida com a empresa, disposta a honrar essa oportunidade e vestir a camisa. Este é o começo de uma nova jornada”, disse Laise, ao destacar a importância da capacitação. “Muitas pessoas não têm oportunidades por falta de qualificação, e o governo, ao realizar parcerias que capacitam os cidadãos de Sergipe, está concentrando a geração de empregos aqui em nosso estado”.

Também estiveram presentes a primeira-dama e secretária de Estado da Assistência Social e Cidadania (Seasc), Érica Mitidieri; o secretário-executivo da Seteem, Rafael Melo; a secretária de Políticas para as Mulheres (SPM), Daniele Garcia; o secretário do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (Sedetec), Valmor Barbosa; o secretário de Estado da Casa Civil (SECC), Jorginho Araujo; e o secretário especial do Gabinete (Segab), Tiago Andrade.

Carmo Energy

A Carmo Energy é uma empresa que integra o grupo internacional Cobra. A aquisição do Polo Carmópolis se deu por meio do processo de desinvestimento da Petrobras e foi aprovada sem restrições pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em janeiro de 2022. A empresa recebeu autorização da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP) para entrar em operação em dezembro do mesmo ano.

Além disso, a empresa investiu 1 bilhão de dólares na outorga para explorar o petróleo do estado nos próximos anos. Com esse investimento, espera-se a geração de mais de três mil empregos diretos em toda a região. A parceria estratégica entre a iniciativa privada e o governo estadual é fundamental para impulsionar a economia sergipana e proporcionar mais oportunidades de trabalho para a população local.

NC Vigilância

A NC Vigilância é uma empresa sergipana terceirizada da Carmo Energy que está 20 anos no mercado. Para o diretor-presidente da NC Vigilância, Alexsandro Moura, “esta parceria com o governo é de extrema importância, pois contribui para a geração de empregos e renda que nosso povo merece. Quero enfatizar que podem contar com a NC para continuarmos nessa política de busca ativa por mais oportunidades de trabalho para o nosso estado”, ressaltou.

Foto André Moreira