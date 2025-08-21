GOVERNO DE SERGIPE DÁ INÍCIO ÀS OBRAS DO ESPAÇO VERDE EDUCATIVO PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA NO PARQUE DA CIDADE

O Governo de Sergipe assinou, na tarde desta quarta-feira, 20, a ordem de serviço para a construção do Espaço Verde Educativo para a Primeira Infância, no Parque Governador José Rollemberg Leite, conhecido como Parque da Cidade, em Aracaju. O investimento é de R$ 2.110.752,72, com execução pela empresa GD Construções Ltda e prazo de 180 dias para conclusão.

O projeto prevê a criação de um ambiente educativo integrado à natureza, com áreas verdes, recreação, leitura e atividades pedagógicas ao ar livre. O objetivo é estimular desde cedo a consciência socioambiental das crianças, oferecendo um espaço seguro, acessível e inclusivo.

A secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, destacou a importância da iniciativa para o fortalecimento da política da primeira infância em Sergipe. “Trouxemos esse olhar para os pequeninos. Esse espaço vai garantir que as crianças possam brincar, aprender, estar em contato com a natureza e com a educação ambiental. É um projeto pensado para a acessibilidade, com brinquedos e jogos que permitam a inclusão de todos. Estamos muito felizes em iniciar esta obra, porque sabemos que ela representa futuro e pertencimento para a nossa comunidade”, afirmou.

Já a secretária de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas, Déborah Menezes Dias, ressaltou a relevância ambiental do projeto. “O parque abriga o único fragmento urbano de Mata Atlântica em Aracaju, desempenhando um papel essencial na conservação da biodiversidade e na proteção de espécies ameaçadas. É um privilégio oferecer às crianças a oportunidade de crescer em contato direto com um espaço vivo, educativo e sustentável”, enfatizou.

O Espaço Verde Educativo dialoga com a Política Estadual da Primeira Infância ‘Ser Criança’ (Lei nº 9.313/2023) e com o Plano Estadual pela Primeira Infância – PEPI-SE (Decreto nº 897/2024), reforçando o compromisso do governo com o desenvolvimento integral das crianças.

Além de promover lazer e aprendizado, a nova estrutura pretende revitalizar o Parque da Cidade, incentivando a convivência social e resgatando o espaço como ponto de encontro das famílias aracajuanas.

Foto: Ascom/Seasic