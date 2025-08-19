Governo de Sergipe dará início às audiências públicas sobre Estudo de Impacto Ambiental da nova ponte Aracaju / Barra dos Coqueiros

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), em parceria com a Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema), dará início às audiências públicas referentes ao Estudo de Impacto Ambiental (EIA-Rima) da segunda ponte que ligará Aracaju ao município de Barra dos Coqueiros. Os encontros acontecerão em duas datas: 29 de agosto de 2025, às 17h, no Nammos Beach, localizado na Praia da Costa, município da Barra dos Coqueiros; e 1º de setembro, às 17h, no Teatro Tobias Barreto, em Aracaju.

Os encontros têm como objetivo apresentar à sociedade os estudos realizados sobre os impactos ambientais e sociais da obra, além de possibilitar a participação popular por meio de manifestações, questionamentos e contribuições. Trata-se de uma etapa essencial do processo de licenciamento que, uma vez concluída, permitirá a viabilização da fase de licitação da intervenção.

A nova ponte Aracaju–Barra é considerada uma das obras mais estratégicas para o futuro da infraestrutura de Sergipe. O empreendimento visa fortalecer a integração entre os dois municípios, reduzir o fluxo de tráfego sobre a atual ponte, impulsionar o desenvolvimento econômico da região, além de facilitar o acesso a serviços essenciais e atrair investimentos.

Para o secretário da Sedurbi, Luiz Roberto Dantas, a realização das audiências públicas reforça o compromisso do Governo de Sergipe com a transparência e a participação cidadã. “Esses encontros são importantes, momentos fundamentais para que a sociedade conheça em detalhes os impactos e benefícios desta grande obra, tire suas dúvidas e contribua com sugestões. Queremos que a população esteja presente porque esta ponte não é apenas um investimento em mobilidade, mas, também, em desenvolvimento e qualidade de vida para todos os sergipanos”, ressaltou.

Para os interessados, o EIA-Rima já está disponível no site da Adema: https://adema.se.gov.br/eia-rima/.

Foto: Ascom Sedurbi