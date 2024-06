GOVERNO DE SERGIPE DESMENTE A INFORMAÇÃO SOBRE A ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO DE JUNHO E 13° SALÁRIO

O Governo de Sergipe informa, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), que não procede a informação de que o calendário de pagamento dos servidores estaduais referente ao mês de junho será antecipado para o dia 21.

A definição das datas segue um cronograma estabelecido pela secretaria a partir da arrecadação do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e do repasse do Fundo de Participação dos Estados (FPE).

O calendário, assim que for anunciado, bem como qualquer informação referente ao pagamento do 13° salário, será amplamente divulgado por meio dos canais de comunicação oficiais do Governo do Estado e da Sefaz.