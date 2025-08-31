GOVERNO DE SERGIPE DESTACA AÇÕES E PROJETOS PARA REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE ARACAJU EM EVENTO NA CDL

Dando continuidade às ações com foco na revitalização do Centro de Aracaju, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan), anunciou, na última sexta-feira, 29, durante o lançamento do LiquidaAju, realizado na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), futuros projetos que o Estado executará na região, com o objetivo de reaquecer o movimento econômico, social, cultural e turístico do bairro.

O secretário da Seplan, Julio Filgueira, em fala aos empresários, comerciantes e todo o público presente que atuam naquela região, destacou, por exemplo, a retomada de secretarias e órgãos públicos para o Centro, além de outros projetos que visam atrair também turistas e visitantes, buscando valorizar as áreas que um dia já foram as mais importantes da capital sergipana.

“A própria Seplan se instalará, no futuro, no Edifício Walter Franco, após uma grande reforma que o prédio precisará passar, mas não somente isso. Na mesma região da Praça Fausto Cardoso também implantaremos um Hub de Inovação, um verdadeiro laboratório para atuação profissional, oferta de cursos e outras ações. O Governo de Sergipe pretende, ainda, transformar o Palácio Serigy em um ambiente de uso misto, mesclando comércio, residência e garagem, além da possível transformação do Hotel Palace em um hotel-escola, por meio de articulação de parcerias com instituições, por exemplo”, ressaltou o secretário.

Além disso, o Governo de Sergipe pretende requalificar o Edifício Estado de Sergipe, mais conhecido como Maria Feliciana, para que volte a abrigar secretarias e órgãos do Estado, assim como outras repartições, e que também possa receber equipamentos turísticos, com áreas de visitação e restaurante.

Neste mês de setembro, o Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura de Aracaju, realizará um seminário com foco em discutir futuras ações para requalificação do Centro. O evento, que acontecerá no dia 10 de setembro, no auditório da CDL Aracaju, faz parte das ações que Governo e Prefeitura vêm alinhando com objetivo de promover a requalificação da região comercial. “O objetivo, de fato, é unirmos esforços para que possamos não somente ver o Centro de Aracaju como ele já foi um dia, mas ainda melhor, trazendo modernidade, tecnologia e projetos que já vemos que está em andamento em outras capitais e que funcionam”, complementou Julio.

Aracaju no Centro

A Seplan deu início, desde 2024, às discussões do projeto de revitalização da região central da capital sergipana, intitulado ‘Aracaju no Centro’, com a realização de um seminário em julho, reunindo representantes do poder público, de universidades, de experiências exitosas de outros estados, em torno de diálogos sobre o tema.

Por meio da Subsecretaria de Desenvolvimento Regional e Gestão Metropolitana (SDR), a Seplan integra a Rede Brasileira de Urbanismo em Áreas Centrais. A Rede, composta, também, por representantes de Amazonas, Bahia, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo, serve como espaço de diálogo e elaboração de projetos nas áreas de políticas urbanas, sociais e econômicas para os centros urbanos do país.

A Seplan também compõe e monitora o projeto do Programa Integrado de Desenvolvimento Cultural e Turístico de Sergipe (Viva-SE), que prevê a instalação de equipamentos culturais em diversas regiões, inclusive no próprio centro da capital, com foco em fortalecer o turismo e a cultura de Sergipe, com apoio do BNDES.

Foto: Ascom Seplan