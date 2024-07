GOVERNO DE SERGIPE DIVULGA EDITAL PARA PARTICIPAÇÃO EM FEIRA DE ARTESANATO NO RIO DE JANEIRO

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem) e da Diretoria Estadual de Artesanato, divulga edital de chamamento público para artesãos e entidades representativas do segmento garantirem participação em mais uma feira nacional de artesanato. Desta vez, a oportunidade será para o ‘8º Salão Nacional do Turismo – Conheça o Brasil 2024’, que vai acontecer de 8 a 11 de agosto, no Pavilhão Rio Centro, na cidade do Rio de Janeiro.

As inscrições deverão ser realizadas no período de 12 a 17 de julho de 2024, até as 23h59. São duas as formas de inscrição: presencialmente, na Diretoria de Artesanato e Empreendedorismo, situada na Rua Riachuelo, 726 – bairro São José, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h; ou on-line, via e-mail (indicado no formulário de inscrição), por meio do endereço eletrônico artesanatoeditalse@gmail.com.

Serão disponibilizadas oito vagas, conforme descrito a seguir:

Três vagas para entidades representativas;

Duas vagas para artesãos individuais;

Uma vaga para mestre (maior referência);

Duas vagas para Economia Criativa.

Confira o edital.

ASN – Foto: João Vitor Lobo