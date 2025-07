GOVERNO DE SERGIPE DIVULGA LISTA DE SERVIDORES APTOS AO PROCESSO SELETIVO PARA MESTRADO EM DIREITOS HUMANOS

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Administração (Sead) e da Escola de Governo, torna pública a lista dos servidores estaduais aptos a participarem do processo seletivo para o programa de Mestrado em Direitos Humanos.

A iniciativa é fruto de uma parceria com a Universidade Tiradentes (Unit), instituição responsável pela oferta do curso, que disponibiliza seis vagas exclusivas para servidores efetivos. O programa é destinado a profissionais com graduação em Direito ou em áreas afins das Ciências Sociais Aplicadas e Ciências Humanas.

Com o encerramento da fase de inscrições, inicia-se a segunda etapa do processo seletivo, que será conduzido pela Unit, por meio de uma comissão formada por docentes do Programa de Mestrado. Os candidatos aptos passarão pelas etapas de entrevista, análise do memorial descritivo e avaliação curricular.

Para participação no processo seletivo do Mestrado, o servidor público apto na primeira etapa deverá apresentar as seguintes documentações à Universidade Tiradentes: currículo acadêmico atualizado, no formato Lattes; barema preenchido e documentação comprobatória; histórico oficial do curso de graduação (frente e verso); e memorial descritivo.

Os servidores que desejarem interpor recurso têm até esta quinta-feira, 10, para encaminhá-lo por e-mail, pelo endereço: escoladegoverno@sead.se.gov.br. A lista final de aptos será divulgada nesta sexta-feira, 11, no site da Escola de Governo. A entrega da documentação seguirá o cronograma que será disponibilizado pela Universidade Tiradentes (Unit) na homepage do programa de Mestrado e Doutorado em Direitos Humanos.

Confira aqui a lista dos servidores inscritos e aptos a participar do processo seletivo.