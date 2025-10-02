Governo de Sergipe divulga o resultado final do concurso da Seasic

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), divulgou nesta quinta-feira, 2, o resultado final com os aprovados no primeiro concurso público da história da pasta. O resultado foi publicado no Diário Oficial do Estado, após avaliação da banca examinadora da Fundação Getúlio Vargas (FGV), responsável pela organização do certame.

O concurso ofertou 90 vagas para seis cargos de nível superior, incluindo assistente social, engenheiro agrônomo, nutricionista, pedagogo, psicólogo e tradutor e intérprete de Libras. A iniciativa representa um marco para o fortalecimento das políticas públicas de assistência social em Sergipe, ampliando a capacidade de atendimento e garantindo mais qualidade aos serviços prestados à população.

A secretária de estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, destacou a importância deste momento. “Este é um momento histórico para a Seasic. Pela primeira vez, teremos profissionais concursados que chegam para somar esforços e consolidar um trabalho permanente de inclusão e cidadania em nosso estado. Estamos muito felizes em dar esse passo, que reforça o compromisso do Governo de Sergipe com a qualidade e a continuidade das políticas sociais”, afirmou.

Os candidatos aprovados devem acompanhar os próximos comunicados oficiais, onde serão divulgadas orientações sobre a convocação, prazos e demais procedimentos para a posse.

