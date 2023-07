Governo de Sergipe e Banco do Brasil formalizam operação de crédito para construção da ponte Inácio Barbosa-Coroa do Meio, em Aracaju

Mais um passo para promoção de mobilidade em Aracaju foi dado nesta terça-feira, 19, com assinatura do contrato de operação de crédito entre o governo do Estado e o Banco do Brasil para construção da nova ponte que ligará os bairros Inácio Barbosa e Coroa do Meio, em Aracaju. O governador Fábio Mitidieri assinou o documento em reunião com a presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, o ministro dos Transportes, Renan Calheiros Filho, e os secretários de Estado da Fazenda, Sarah Andreozi e da Casa Civil, Jorginho Araujo. A assinatura aconteceu na sede do Consórcio Nordeste, onde governadores da região estão reunidos nesta tarde.

A operação de crédito de R$ 300 milhões prevê obras de infraestrutura e mobilidade como a construção do viaduto de interseção da Avenida Beira Mar com a Avenida Tancredo Neves, e a construção de uma ponte estaiada sobre o Rio Poxim, para ligação da Avenida Tancredo Neves com o Bairro Coroa do Meio, em Aracaju. O Projeto de Lei autorizando a operação de crédito foi aprovado pela Assembleia Legislativa em maio, por maioria.

“Mais um compromisso firmado sendo executado. Nesses seis meses, nosso esforço tem sido buscar recursos para desenvolver o estado por meio de obras e de programas de fomento. Essa assinatura hoje é resultado de muito trabalho e da capacidade financeira do estado”, comemorou o governador.

Com informações da ASN

Foto: Júlio Dutra