Governo de Sergipe e Ministério da Saúde discutem projetos para ampliar atendimento do SUS no estado

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, e o secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, foram recebidos pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em Brasília (DF), nesta quarta-feira, 2, para tratar de uma série de pautas estratégicas voltadas à ampliação e qualificação da assistência em saúde pública no estado. Entre os principais resultados da agenda, Padilha se comprometeu em dar celeridade nos trâmites federais e assegurar o pleno repasse de recursos, fundamentais para o início efetivo das obras de construção de nova maternidade em Sergipe, na capital, Aracaju.

A maternidade é uma prioridade do Governo de Sergipe no campo da saúde pública e integra o Plano Estadual de Saúde 2024-2027 elaborado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES). “Agradecemos ao ministro Padilha pela compreensão e engajamento na resolução de gargalos para este e outros projetos. A nova maternidade deverá ampliar e qualificar o atendimento obstétrico e neonatal, fortalecendo a rede de atenção materno-infantil e contribuindo diretamente para a redução da mortalidade materna e infantil no estado”, reforçou Fábio Mitidieri.

A unidade deverá ser referência para a atenção obstétrica e neonatal, reforçando o cuidado materno-infantil na rede estadual, com estrutura moderna e capacidade ampliada de atendimento, alinhada às diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Ambulâncias do Samu

Mitidieri também falou com Padilha sobre a renovação da frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em Sergipe. Das 48 ambulâncias previstas para serem repassadas pelo Ministério da Saúde em 2024, 30 já foram entregues. “O ministro Padilha informou que irá desembaraçar o mais rapidamente possível a liberação das 18 unidades restantes, fundamentais para garantir resposta rápida e eficaz nas urgências em nosso estado”, disse o chefe do Executivo estadual.

Saúde mental

Ainda na pauta da reunião foi discutidas duas habilitações que aguardam publicação de portaria ministerial. A primeira foi a proposta de habilitação de dez leitos de saúde mental no Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória (HRNSG), localizado no alto sertão sergipano, que foi prontamente atendida pelo ministro da Saúde e será objeto de reuniões técnicas com a SES. A medida é considerada estratégica para descentralizar o atendimento especializado em saúde mental e fortalecer a Rede de Atenção Psicossocial (Raps) no interior do estado.

Atualmente em fase de análise pelo Ministério da Saúde, no âmbito do Sistema de Apoio à Implementação de Políticas em Saúde (Saips), a proposta visa ampliar o acesso a serviços de saúde mental em uma região com demanda crescente por cuidado especializado. O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, tem priorizado a organização territorial da Raps, promovendo assessoria técnica aos municípios e investindo na qualificação dos serviços.

A expectativa é de que, com a habilitação desses leitos, o HRNSG se torne uma referência regional no acolhimento de pacientes com transtornos mentais, alinhado às diretrizes da Política Nacional de Saúde Mental.

Opera Sergipe

O governador Fábio Mitidieri também discutiu com o ministro Alexandre Padilha a proposta que trata do Plano Estadual do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Assistência Especializada (Pmae), ou Programa Mais Especialidades, com foco específico no componente de cirurgias eletivas. O objetivo é que o programa federal Mais Especialidades reforce as ações do programa estadual Opera Sergipe, lançado em 2023 pelo Governo de Sergipe, com o objetivo de ampliar ainda mais a oferta de cirurgias de média e alta complexidade à população sergipana. Na primeira fase, o programa contemplou 15 tipos de procedimentos, número que em 2025 já foi ampliado para 34 procedimentos.

“A proposta em tramitação junto ao Ministério da Saúde, também no âmbito do Saips, busca garantir apoio financeiro federal para acelerar a realização dessas cirurgias, reduzir filas de espera e melhorar o acesso dos usuários do SUS a procedimentos que impactam diretamente na qualidade de vida”, explicou o secretário Cláudio Mitidieri.

Segundo Cláudio, a gestão estadual também vem realizando credenciamentos de unidades de saúde e serviços especializados, reforçando a rede hospitalar e otimizando a execução do programa. “Com o apoio do Pmae, o Governo de Sergipe espera consolidar o ‘Opera Sergipe’ como referência nacional em políticas públicas de acesso a cirurgias eletivas e exames especializados, fortalecendo a linha de cuidado para os pacientes”, enfatizou o secretário da Saúde.

Hospital do Amor

Outro ponto de destaque foi o Hospital do Amor, localizado no município de Lagarto (SE), que deverá ser uma unidade especializada no tratamento oncológico na região centro-sul do estado. O governador buscou apoio técnico e financeiro para assegurar a continuidade e viabilidade da expansão dos serviços das unidades, considerando que o Estado pretende inaugurar o Hospital do Câncer em breve.

Foi encaminhado um encontro entre equipes técnicas do Estado e do Ministério para tratar do tema ainda na tarde desta quinta-feira, 3.

Foto: Arthur Soares